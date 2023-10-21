І знову скандал. Юрій Ткач провів весілля фігуранту справи про "п’яні вечірки" із секс-насильством

Жовтень-місяць щедрий на скандали. На цей раз він торкнувся українського шоумена Юрія Ткача, який днями провів весілля одному з підозрюваних у справі про "п’яні вечірки", на яких нібито споювали і накачували наркотиками дівчат, знущалися з них і ґвалтували.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку журналіста Андрія Лохматова.
Не встигли українці оговтатися після резонансного "елітного" весілля експрокурора Ільницького, на якому гостей розважали Полякова, Пономарьов та Дзідзьо, як з’явилася нова тема для обговорення.
"Приблизно в той самий час в іншому одному з найдорожчих готелів країни Edem Resort Medical & Spa відгуляв своє весілля фігурант гучної історії про блогерів з Івано-Франківська, які влаштовували вечірки в Києві, де, за версією слідства, спаювали дівчат, а потім вчиняли над ними сексуальне насилля, знімали це на відео, поширюючи його в мережі", - написав журналіст у соцмережах, підкріпивши до своє публікації світлини з весілля учасника скандальної вечірки..
Весілля Олега Захарова (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)
За словами Андрія Лохматова, ведучим на весіллі був відомий комік Юрій Ткач, який "щиро обіймався з підозрюваним у сексуальному насиллі Олегом Захаровим".
"Ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у сексуальному насиллі, чим як би підтвердив йому - все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і в котрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, і що деяким людям неважливо, кого розважати - прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників. Головне, аби вчасно і добре платили. Так і живемо", - додав чоловік.
31 січня у мережі набула розголосу історія про групу блогерів з Івано-Франківська, які приїхали до Києва та влаштовували вечірки.
Фігуранти справи про "п’яні вечірки" (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)
На них вони накачували алкоголем і наркотиками дівчат, а потім знущалися з них і ґвалтували.
1 лютого в Нацполіції повідомили, що в організаторів п’яних вечірок проводять обшуки та відкрито кримінальну справу.
Фігурант справи про "п’яні вечірки" (фото: facebook.com/andrii.lokhmatov)
Згодом блогерів, які знімали та розповсюджували порнографічний контент, знущаючись над дівчатами, взяли під варту. Пізніше деякі з них вийшли під заставу.
Нещодавно ми розповідали, що у Львові вручили повістку екс-прокурору Ільницькому, який відгуляв елітне весілля.