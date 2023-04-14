І це не Кракен. Лікар назвав новий і більш заразний штам COVID з дуже рідкісним симптомом

У Великобританії зафіксовано новий варіант коронавірусу, який отримав назву Arcturus. У країні вже зареєстровано близько 100 випадків захворювання.
Новий симптом інфекції назвав лікар із Індії Віпін Вашішта, пише Mirror.
Так, уперше новий варіант коронавірусу зафіксований в Індії, він дуже заразний. У штатах Хар'яна та Керала знову ввели носіння масок у громадських місцях.
Міністерство охорони здоров'я Індії навіть запустило цього тижня тест лікарень, намагаючись перевірити, чи вони готові впоратися з можливим напливом пацієнтів.
Так, у країні у пацієнтів поряд з типовими симптомами лихоманки і кашлю люди також страждають від "зудячого" кон'юнктивіту.
Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я вже зосередила увагу на новому варіанті Омікрона XBB.1.16., Arcturus, розпочавши його дослідження.
Дослідження показують, що Arcturus може бути в 1,2 рази більш заразним, ніж попередній варіант ковіда Кракен.
Хоча він поширюється легше, немає жодних доказів того, що він призводить до більш тяжкого захворювання.
Також зазначимо, що в Індії новий штам спричинив збільшення кількості інфекцій приблизно на 281% протягом 14 днів.
Як ми раніше писали, лікарка розповіла, чому новий штам COVID такий заразний і назвала його симптоми.
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