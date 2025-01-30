І це не коров'яче. Дієтолог назвала молоко, яке корисне для серця та шлунку

Козяче молоко зарекомендувало себе як цінний дієтичний продукт та містить масу корисних для здоров’я характеристик. Зранку найкраще пити саме козяче молоко, а не коров'яче і цьому є важливе пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чим корисне козяче молоко зранку

Іспанський фармацевт і дієтолог Марія Гарсія розповіла, що к оров’яче та козяче молоко мають відмінності у своїх харчових профілях. Білки в козячому молоці можуть бути легшими для перетравлення деякими людьми, ніж білки в коров’ячому.

Цей напій може бути ідеальним для тих, хто має справу з проблемами шлунково-кишкового тракту. Розлади травлення відбувається тому, що люди їдять шкідливу їжу.

Дослідженнями Університету Гранади показали, що козяче молоко може мати численні переваги для здоров’я. Ці переваги включають покращення високого рівня холестерину та здоров’я серця, а також допомогу людям з анемією та людям, які проходять тривале лікування добавками з залізом.

Козяче молоко може похвалитися значною кількістю заліза, кальцію, фосфору та магнію, які разом допомагають боротися з дефіцитами та дегенеративними захворюваннями кісток, такими як демінералізація.

Що стосується здоров’я серцево-судинної системи, то козяче молоко містить на 40% менше холестерину порівняно з коров’ячим і багате омега-6, що сприяє захисту серцево-судинної системи.

Крім того, козяче молоко легше засвоюється, ніж коров’яче. Воно містить більше поживних речовин і багато вітаміну А. Але специфічний смак напої подобається не всім.

Кому не можна пити козяче молоко

Існують випадки, коли козяче молоко може бути шкідливим для здоров'я: