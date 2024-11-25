І це не кава. Дієтолог назвала ранковий напій для енергії і молодості
Хочете почуватися бадьорими та сповненими енергії вранці? А ви знали, що існує простий рецепт напою, в якому дуже багато корисних властивостей. І це зовсім не кава.
Який напій треба приготувати зранку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога та нутриціолога Оксану Скиталінську на YouTube-каналі.
Як приготувати напій для молодості та енергії
Для того, щоб зробити напій вам потрібно взяти калину, імбир, лимон і гарячу воду.
На склянку гарячої води візьміть декілька ягід калини, потовчіть її й ступці. Потім натріть маленький корінець імбиру на терку. Процідіть отриману суміш та додайте гарчу воду та лимонний сік.
Скиталінська радить пити напій маленькими ковтками.
"Калина - це еліксир українського здоров'я. Вона для нас українців дає найцінніші поживні речовини", - сказала дієтолог.
Ці ягоди містять дуже багато вітаміну С, ефірних олій і гінгеролу. Гінгерол - це сильний антиоксидант, який захищає організм від старіння та запалення. Ці речовини допомогають нормалізувати ліпідний обмін. Також калина має антивірусні та протиракові властивості.
Імбир прискорює метаболізм, знижує рівень цукру в крові, допомагає при отруєннях, покращує циркуляцію крові. Завдяки високій концентрації вітаміну A, вітамінів групи B і гінгеролу імбир зміцнює імунітет і допомагає боротися з бактеріями.
Лимони підтримують здоров'я серця. Вітамін С та антиоксиданти, що містяться в лимонах, запобігають утворенню вільних радикалів, які спричиняють атеросклероз - накопичення бляшок в артеріях. Тому за регулярного вживання лимона можна попередити серцевий напад та інсульт.
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До речі, дієтолог назвала основні принципи харчування для довголіття українців.
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