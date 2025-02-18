І це не 10 тисяч. Кількість кроків, які вам потрібно робити щодня, щоб схуднути

Скільки кроків треба проходити щодня?

Згідно з останніми дослідженнями, людям рекомендується робити від 7 000 до 10 000 кроків на день для ефективного схуднення. Хоча відома ціль у 10 000 кроків була популяризована як загальний стандарт, останні дослідження показують, що навіть мінімум 7 000 кроків можуть мати значну користь для здоров’я та контролю ваги.

Тобто 7000 кроків - це число вважається хорошою відправною точкою для тих, хто хоче покращити загальний стан здоров’я та схуднути.

Дослідження показали, що досягнення цієї мети може допомогти зменшити ризик хронічних захворювань і сприяти кращому складу тіла.

10 000 кроків - це для тих, хто прагне відчутніших результатів у плані втрати ваги, збільшення цілі до 10 000 кроків на день може бути корисним.

Цей рівень активності не тільки спалює додаткові калорії, але й покращує витривалість серцево-судинної системи та зміцнює м’язи.

Яка користь ходьби?

Крім того, що регулярні прогулянки допомагають схуднути, вони мають багато переваг для здоров’я:

Покращення настрою

Фізична активність вивільняє ендорфіни, які можуть покращити ваш емоційний стан і зменшити стрес.

Підвищення енергії

Ходьба покращує кровообіг і насичує м’язи киснем, що змусить вас почуватись енергійнішим протягом дня.

Легкість

На відміну від інших типів більш інтенсивних вправ, ходьба доступна майже всім і може бути легко інтегрована у ваш розпорядок дня.