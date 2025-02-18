І це не 10 тисяч. Кількість кроків, які вам потрібно робити щодня, щоб схуднути
Прагнення до здорової ваги та покращення фізичної форми є загальною метою багатьох людей. Одним із найпростіших і найефективніших способів досягти цього є ходьба.
Скільки кроків треба проходити щодня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.
Скільки кроків треба проходити щодня?
Згідно з останніми дослідженнями, людям рекомендується робити від 7 000 до 10 000 кроків на день для ефективного схуднення. Хоча відома ціль у 10 000 кроків була популяризована як загальний стандарт, останні дослідження показують, що навіть мінімум 7 000 кроків можуть мати значну користь для здоров’я та контролю ваги.
Тобто 7000 кроків - це число вважається хорошою відправною точкою для тих, хто хоче покращити загальний стан здоров’я та схуднути.
Дослідження показали, що досягнення цієї мети може допомогти зменшити ризик хронічних захворювань і сприяти кращому складу тіла.
10 000 кроків - це для тих, хто прагне відчутніших результатів у плані втрати ваги, збільшення цілі до 10 000 кроків на день може бути корисним.
Цей рівень активності не тільки спалює додаткові калорії, але й покращує витривалість серцево-судинної системи та зміцнює м’язи.
Яка користь ходьби?
Крім того, що регулярні прогулянки допомагають схуднути, вони мають багато переваг для здоров’я:
Покращення настрою
Фізична активність вивільняє ендорфіни, які можуть покращити ваш емоційний стан і зменшити стрес.
Підвищення енергії
Ходьба покращує кровообіг і насичує м’язи киснем, що змусить вас почуватись енергійнішим протягом дня.
Легкість
На відміну від інших типів більш інтенсивних вправ, ходьба доступна майже всім і може бути легко інтегрована у ваш розпорядок дня.
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