"І що, що війна?!" У Білій Церкві фанати російської попси побили людей, які зробили їм зауваження

Подробиці скандальної бійки

Конфлікт розпочався 21 липня у Білій Церкві після зауваження водію "Mercedes" щодо недоцільності російської музики, коли на фронті українські бійці відстоюють право України на існування.

Обережно, на відео є ненормативна лексика.



Вадим Могоріт зробив зауваження любителю російської музики, за що його потім побили. Його кум після удару в голову знепритомнів, а кумі, що закривала собою чоловіка, зламали руку. Бити Вадима продовжували і за поліції.

"Ну й що, що війна?" - кричав один із любителів російської попси.

Чоловіки, які били Вадима (фото: facebook.com/vadim.mogorit)

"Били сильно і нещадно, відео надали свідки та допомогли зупинити цю зграю, за що їм дуже дякую. Патрульна поліція була явно знайома з кількома нападниками, то мене били навіть у присутності патрулів", - повідомив чоловік.

У Вадима струс мозку та численні гематоми на голові та тілі.

"Як виявилося - це нормальна практика для цієї компанії і потерпілі завжди забирають заяву з поліції (їх залякують чи відкуповуються), але це не наш випадок", - резюмував він.

Вадима побили за зауваження любителю російської музики (фото: facebook.com/vadim.mogorit)

Реакція українців на інцидент

У коментарях українці написали, що поліція та СБУ обов'язково має зайнятися цими аматорами всього російського.