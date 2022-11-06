Хвороби, які імітують інсульт: не переплутайте!

За словами лікаря, у світі збільшилась кількість випадків, коли тромболізис (процес розчинення тромбу під впливом введеного в кров'яну систему ферменту) проводять пацієнтам в яких немає ішемічного інсульту через помилкову діагностику.

"Понад 6% тромболізисів в світі проводяться пацієнтам у яких немає гострого ішемічного інсульту", - пише медик.

За статистикою, хвороби-імітатори інсульту складають від 2 до 30% випадків звернення по швидкій.

Топ-5 імітаторів інсульту:

Епілепсія

Конверсійні розлади

Мігрень

Метаболічні енцефалопатії (гіпо/гіперглікемія, енцефалопатія Верніке)

Пухлини ЦНС⠀

Зокрема, мігрень з аурою - кінцевий діагноз у більше ніж 1% пацієнтів, що оцінювались в відділенні невідкладної допомоги з підозрою на гострий ішемічний інсульт.

Що може наштовхнути подумати про інший діагноз, аніж інсульт:

нижчий бал за шкалою NIHSS

тотальна афазія без геміпарезу

пацієнт молодого віку, частіше жіночої статі, без факторів ризику

пацієнт з діагностованим раніше психічним розладом

мігрень в анамнезі

епілепсія в анамнезі

Щодо немігренозних станів, які помилково приймали за інсульт - це абсцес головного мозку, доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення, вестибулярний нейроніт, метастази в головний мозок.