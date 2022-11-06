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Хвороби, які імітують інсульт: не переплутайте!

Колаж РБК-Україна: Які хвороби імітують інсульт
Автор: Світлана Мащенко

Частині пацієнтів, які надходять з діагнозом "гострий інсульт" ставлять інший діагноз. Проте симптоми бувають дуже схожі, тому важливо вміти їх виключати.

Про це розповіла лікар-невролог Анастасія Гончар.

За словами лікаря, у світі збільшилась кількість випадків, коли тромболізис (процес розчинення тромбу під впливом введеного в кров'яну систему ферменту) проводять пацієнтам в яких немає ішемічного інсульту через помилкову діагностику.

"Понад 6% тромболізисів в світі проводяться пацієнтам у яких немає гострого ішемічного інсульту", - пише медик.

За статистикою, хвороби-імітатори інсульту складають від 2 до 30% випадків звернення по швидкій.

Топ-5 імітаторів інсульту:

  • Епілепсія
  • Конверсійні розлади
  • Мігрень
  • Метаболічні енцефалопатії (гіпо/гіперглікемія, енцефалопатія Верніке)
  • Пухлини ЦНС⠀

Зокрема, мігрень з аурою - кінцевий діагноз у більше ніж 1% пацієнтів, що оцінювались в відділенні невідкладної допомоги з підозрою на гострий ішемічний інсульт.

Що може наштовхнути подумати про інший діагноз, аніж інсульт:

  • нижчий бал за шкалою NIHSS
  • тотальна афазія без геміпарезу
  • пацієнт молодого віку, частіше жіночої статі, без факторів ризику
  • пацієнт з діагностованим раніше психічним розладом
  • мігрень в анамнезі
  • епілепсія в анамнезі

Щодо немігренозних станів, які помилково приймали за інсульт - це абсцес головного мозку, доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення, вестибулярний нейроніт, метастази в головний мозок.

Раніше ми писали, що треба робити по 20 хвилин на день, щоб запобігти інсульту, інфаркту і діабету.

Також читайте про вітамін, нестача якого збільшує ризик розвитку інсульту.

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