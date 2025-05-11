Хвороба що маскується під лінь: як розпізнати депресію і чому "просто візьми себе в руки" не працює

Що таке депресія з погляду психології

Часто людина з депресією навіть не одразу розуміє, що з нею щось не так - просто стає важче прокидатися вранці, все дратує або навпаки нічого не хочеться, зникає інтерес до того, що раніше приносило задоволення, постійна втома, виникає відчуття безнадійності.

Сучасна психологія і психіатрія пояснюють виникнення депресії через біопсихосоціальну модель. Це означає, що стан може розвиватися через систему факторів, а не тільки через один з них:

Біологічний фактор - коли говоримо про генетичну схильність, спадковість. Зміни в гормональному фоні, вплив хронічних захворювань, порушення сну або дефіцити (вітамін D, омега-3, залізо тощо).

Психологічний фактор - схильність через особистісні риси, спосіб мислення (наприклад, надмірна самокритика, аутоагресія, перфекціонізм), вплив травматичного досвіду, проблема з регулюванням емоцій і реакцією на стрес.

Соціальний фактор - умови життя в яких знаходимося, стресові події, проблеми в родині чи на роботі, відсутність стабільності, війна.

"Це не означає, що депресія "тільки в голові", але й не тільки в хімії мозку. Вона виникає там, де збігаються кілька факторів. І для одужання потрібно зважати на всі ці рівні", - каже психолог.

Основні ознаки депресії

Стигматизація депресії - одна з причин, чому багато людей ігнорують тривожні сигнали та не звертаються по допомогу. Тому перший крок - це визнання, що депресія не зменшує нашу цінність, не робить нас "некомпетентними".

Це стан, який має під собою певні причини. У кожного прояви можуть трохи відрізнятись, але найчастіші дзвіночки:

немає енергії, навіть після відпочинку

відсутність бажання робити те, що раніше приносило задоволення

труднощі з концентрацією, пам’яттю

проблеми зі сном (як надмірна сонливість, так і безсоння)

пригнічений настрій більшість часу

почуття безнадії, провини, губляться сенси

апатія або дратівливість

зміни у харчуванні (втрата апетиту, або навпаки переїдання)

Зі сторони це може виглядати як "людина стала байдужою", "нічого не хоче", "пропала з контактів", "все сприймає вразливо/несхвально".

"Якщо помічаєте такі ознаки у когось поруч - варто не засуджувати, а спробувати поговорити з підтримкою і турботою: "Я помітив(ла), що ти якось не схожий(а) на себе. Ти втомлений(а)? Можливо, тобі потрібна підтримка?" - радить експертка.

Якщо здається, що у вас ймовірно депресія, ви відзначили дзвіночки які були описані вище - важливо не ігнорувати свій стан. У такому випадку необхідно звернутися до фахівця психотерапевта або психіатра, вони зможуть провести первинну діагностику.

Діагноз депресії ставить тільки психіатр, якщо стан помірний або тяжкий, або триває довго - можуть бути рекомендовані медикаменти.

Вони знижують гостроту симптомів, щоб психіка мала сили на відновлення. Доведену ефективність у лікуванні має психотерапія, тому є супутньою частиною процесу.

"Тобто важлива робота і з психіатром (лікарем), і психотерапевтом (психолог який може працювати з депресією), бо депресія виникає через сукупність факторів (біологічний, психологічний, соціальний), а отже підходити до її лікування необхідно з усіх цих сторін", - наголошує психологиня. Психологиня платформи "Betobee", психоедукаторка Бикова Анастасія

Один із типових сценаріїв з боку психологічного та соціального факторів, який часто спостерігається у тих, в кого виявлена депресія це втома → виснаження → депресія.

Спочатку людина довго працює на межі своїх ресурсів, ігнорує втому, "тягне все на собі". Потім організм починає сигналізувати: сон не відновлює, з’являється надмірна дратівливість, плаксивість, нічого не хочеться. Якщо на цьому етапі не зупинитися й не подбати про себе - з’являються класичні прояви депресії.

Як можна подбати про себе:

Вчасний відпочинок. Важливо планувати не тільки робочі та побутові задачі, а і відпочинок, серед дня, та з більшою тривалістю, наприклад в кінці тижня, цікавинки на місяць, такі де б ви точно відпочили та відновилися, а не знову втомилися, зате "провітрили голову". Це про пасивний відпочинок.

Активний відпочинок, рухова активність: рух знижує рівень кортизолу і підвищує рівень дофаміну та серотоніну, тому важливо планувати як пасивний, так і активний відпочинок, щоб максимально відновлюватися.

Емоційна гігієна: щодня давати собі простір відчути, як ви почуваєтесь, що вам потрібно, чого хочеться. Важливо проговорювати свої емоції та те що ви відчуваєте, проговорювати не тільки комусь, а й самим собі, наприклад записувати, вести такий собі щоденник.

В нього можна записувати паралельно думки. Так ви більше можете підмітити які мимовільні фрази в голові викликають які емоції, і зрозуміти, чому інколи вже знаходитеся в певному стані, або чому він триває так довго.

Підтримка важлива, ділитися з рідними, друзями думками й станом. Бачити та чути що ви не одні, що інші проживають ті ж події, або схожий стан - наприклад в групах підтримки.

"Якщо відчуваєте що з чимось важко і це не вдається вирішити/не проходить з часом, або вже маєте діагностовані розлади - звертатися до психолога чи психотерапевта", - радить експертка.

Важливо вміти сказати "ні", дбати про свій ресурс і робити ресурсні справи рутиною (навіть якщо це 10-15 хвилин тиші, сонячного світла чи улюбленої музики)

Не сварити себе, за відхилення від задуманого - особливо в наш час, коли так багато невизначеності та змін. Краще мати "ближній і дальній план", та адаптовувати його до того що відбувається навколо (те на що ми не можемо впливати). І концентруватися на тому, на що можемо впливати.

"Отже, звертайте увагу на свій стан, виділяйте час на відпочинок і турботу про себе. А якщо відчуваєте симптоми депресії й взагалі нічого не хочеться - не робіть все, але зробіть цю одну надважливу дію, щоб змогти виходити з цього стану - піти до спеціаліста", - резюмує Анастасія Бикова.