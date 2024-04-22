Хвороба повернулася через 12 років: відома українська телеведуча повідомила, що у неї рак

Що сталося з Наталею

Зі слів Наталки, "війна і ті біди, що звалилися на неї за останні роки, далися взнаки".

Наталка Фіцич (фото: facebook.com/fitsychn)

"Від завтра моє життя змінюється. Я починаю курс лікування і намагатимусь продовжити працювати в ефірі, щоправда, і тут зміни. У мене онкологія, виявлена на початку, на щастя", - зазначила вона.

Фіцич також повідомила, що нещодавно її зняли з медичного обліку, але кілька тижнів тому в неї виявили пухлину.

Наталка Фіцич (фото: facebook.com/fitsychn)

Пухлину видалили, проте пізніше з'ясувалося, що не повністю. Наразі вона почала курс променевої терапії.

"Намагатимусь продовжити працювати. Тут теж зміни. Рішенням каналу я залишаю слот, в якому була перші два роки повномасштабного вторгнення, в якому переживала разом з глядачами найстрашніші дні війни", - написала журналістка.

Наталка Фіцич (фото: facebook.com/fitsychn)

"Канал запускає новий сезон. Тож відтепер з понеділка по п’ятницю вестиму ефір з партнером о 13 та сама о 14", - зауважила вона.

Наталка закликає "всіх і кожного подбати про своє здоров’я", зробивши чек-ап: "Здайте хоч базові аналізи, перевірте стан хронічних хвороб. Війна і тривоги усім нам даються взнаки. І краще виявити проблеми на початках”.

Наталка Фіцич (фото: facebook.com/fitsychn)