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Хвороба котячих подряпин. Педіатр попередив про інфекцію, яка вражає лімфатичні вузли

Фото: Які симптоми хвороби котячих подряпин (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Хвороба котячих подряпин - це бактеріальна інфекція, яка вражає лімфатичні вузли.

Як вона передається та її симптоми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дмитра Муштина в Instagram.

Як передається хвороба

Передача відбувається через укуси, маленькі садна, подряпини, які наносяться котами, а також при потраплянні слини цих домашніх тварин на вже пошкоджену шкіру. Кіт у свою чергу заражається через укус бліх.

Відомо, що власники кошенят, вік яких менше 12 місяців, піддаються в 15 разів більшому ризику зараження в порівнянні з власниками дорослих котів. Хоча коти є основним резервуаром інфекції, рідкісні випадки траплялися після контакту собаками.

Як перебігає хвороба

Через 3-10 днів на місці укусу чи подряпини інфікованої кішки з’являється невелика червона піднята пляма, що перетворюється на пухир, наповнений рідиною, який пізніше утворює кірку. Його часто приймають за укус комахи. Більшість з них знаходиться на руках, руках, обличчі або шиї. Виразка зазвичай заживає без утворення рубців протягом кількох днів або місяців.

Найближчі лімфатичні вузли стають набряклими та болючими, найчастіше це ті, що розташовані на голові, шиї та під пахвами. У перші два тижні захворювання лімфатичні вузли можуть збільшуватися до 3-5-10 см.

Які можуть бути симптоми хвороби

  • лихоманка,
  • загальна слабкість,
  • головний біль,
  • біль у горлі,
  • нудота, блювання,
  • кон’юктивіт

Клініко-епідеміологічна, що ґрунтується на факту наявності контакту з котами, нанесених ними подряпин, саден та укусів, шкірних змін та збільшення лімфатичних вузлів.

Лікують хворобу антибіотиками та знеболюючими та жарознижуючими.

 

Нагадаємо, що лікар назвав найголовнішу небезпеку крапель в ніс та пояснив, як правильно їх використовувати.

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