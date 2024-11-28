Хвороба 18 століття раптом з'явилася в одній з країн: про що попереджають медики

У Канаді раптом почала зростати кількість випадків захворювання, яке пов'язували колись з моряками. Мова йде про цингу - небезпечну хворобу, яка спричинена серйозною нестачею вітаміну С в організмі людини.

За останній тиждень у північному Саскачевані лікарі виявили 27 випадків цинги. І у першу чергу вони пов'язують це з більш широкою проблемою бідності та дефіциту в сільських та віддалених районах по всій країні.

"Вітамін С надходить з багатьох джерел їжі, але якщо ви не отримуєте цих джерел їжі, організм не може зробити те, що йому потрібно", - пояснює доктор Джефф Ірвайн.

Виявити цингу допомагають результати аналізу крові, аналізи на нестачу вітаміну С та фізичне обстеження. І захворіти на неї можуть абсолютно всі люди. Усі виявлені випадки - це люди від 20 до 80 років.

Загальні симптоми цинги включають втому, біль у суглобах, синці, криваві ясна та хитання зубів. Виявити захворювання складно, тому що перевірка на вітамін С не є стандартною практикою. А більшість симптомів можуть помилково наштовхувати лікарів на інші проблеми зі здоров'ям.

Розвивається цинга повільно - при гострому недостатньому споживанню вітаміну С, перші симптоми можуть з'явитися від 1 до 3 місяців. Але достатньо буде всього декілька днів зі зміною у раціоні, щоб ситуація покращилася. Також можна приймати добавки з вітаміном С, щоб уникнути дефіциту.

Основним джерелом вітаміну С є фрукти та овочі, і рекомендовані дози змінюються залежно від віку та статі. Дорослим чоловікам необхідно отримувати до 90 г вітаміну С щодня, а дорослим жінкам - не менше, ніж 70 г вітаміну С на добу.

Як підкреслюють вчені, продовольча невизначеність за останній рік різко піднялася - на 5% (з 18,4% до 22,9%). У деяких регіонах цей показник ще вище - від 28 до 29%.

Витрати на транспортування товарів та обмежений термін придатності свіжих продуктів означають, що магазини у віддалених районах змушені відмовлятися від таких товарів та надавати перевагу довгостроковим продуктам та тим, які довго не псуються. А це призводить до серйозної нестачі багатих вітамінами варіантів.

Крім того, більшість людей зараз почали стикатися з високими цінами на продукцію, а це ускладнює проблему. Особливо це помітно взимку, коли свіжа зелень та більшість корисних овочів та фруктів - недоступні через високі ціні.