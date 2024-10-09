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Хворий на рак король Чарльз змінив харчові звички, додавши один суперпродукт в їжу

Середа 09 жовтня 2024 10:58
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Хворий на рак король Чарльз змінив харчові звички, додавши один суперпродукт в їжу Фото: Король Чарльз III змінив свій раціон (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Король Великої Британії Чарльз III, який зазвичай пропускав обід через свій щільний графік, вніс "суперпродукт" в свій раціон.

Який саме продукт став вживати король, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Що тепер їсть Король Великої Британії Чарльз III

Згідно з джерелом, 75-річний монарх, який хворий на рак, взяв нову звичку їсти половинку авокадо, щоб підтримувати себе протягом дня, замість повноцінного обіду.

"З деяким небажанням він тепер має щось з’їсти в обідній час, а насправді перекусити. Зараз він з’їдає половину авокадо, щоб підтримати його протягом дня. Це важливо, особливо якщо у вас є хвороба", - повідомляють інсайдери.

У той час як деякі можуть вважати авокадо особливим вибором для перекусу, дієтолог Керрі Бісон розповіла його користь для здоров’я та внесок у добре збалансовану дієту.

Вона повідомила про те, як авокадо забезпечує стійке вивільнення енергії протягом дня, крім того, є чудовим джерелом клітковини.

Хворий на рак король Чарльз змінив харчові звички, додавши один суперпродукт в їжуМонарх обирає на обід половинку авокадо (фото: freepik.com)

Крім того, Бісон виділила інші напрочуд потужні суперпродукти, які можуть покращити споживання поживних речовин організмом.

Що любить їсти король Чарльз

Загалом Чарльз прихильник здорового харчування, він віддає перевагу органічним продуктам. Особливо він любить яйця.

Три роки тому він розповів BBC, як утримується від м’яса та риби два дні на тиждень, а також що в один із цих днів він також уникає молочних продуктів.

Минулого тижня пасинок короля Том Паркер Боулз розповів про економічний підхід Чарльза до їжі.

"В королівській родині ніколи нічого не викидають, там все переробляється", - розповів він.

Його остання книга "Кулінарія та корона" докладно розповідає про історію їжі в королівській родині.

За словами Тома, у холодні місяці його мати, королева Камілла, щодня їсть кашу та вживає легкі обіди. Це може бути курячий бульйон або копчений лосось, тоді як Чарльз їсть сухофрукти та мед на сніданок і віддає перевагу післяобідньому чаю, а не обіду.

Хворий на рак король Чарльз змінив харчові звички, додавши один суперпродукт в їжуУ королівській родині обожнюють чай (фото: uk.style.yahoo.com)

"Чай - головний в родині. Всі збираються на чай. І це не тільки тістечка, печиво, торти та бутерброди. Ви навіть можете отримати яйця пашот", - резюмував Том Паркер Боулз.

Нагадаємо, Чарльз III лікується від раку, про що повідомив у лютому 2024 року. Напередодні у нього виявили доброякісне новоутворення простати, через що він переніс хірургічне втручання.

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