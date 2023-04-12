Хворі на рак українці можуть безоплатно отримати ліки: що відомо

Онкохворі українці можуть отримати безкоштовно препарати для лікування раку грудної залози, підшлункової залози та кишківника.
Де це можна зробити і про які саме ліки йдеться - читайте далі у матеріалі Styler.
Програма надання безоплатних ліків для онкохворих діє сьогодні в медичних центрах "Добробут" за підтримки міжнародного благодійного фонду Direct Relief.
Звертатися можна у ці заклади:
У межах другого етапу програми можна безоплатно отримати препарат Cyclophosphamide 500mg, Cyclophosphamide 1g виробництва США та Fluorouracil 50mg виробництва Великої Британії.
Отримати ліки можуть пацієнти, яким встановлений діагноз "рак грудної залози" або "рак кишківника", або "рак підшлункової залози" та призначений відповідний препарат.
Аби отримати один з пропонованих препаратів, потрібно звернутися до контакт-центру за одним з цих номерів:
Координатор призначить дату та час візиту.
Під час візиту у будні дні у лікувально-діагностичному центрі на вулиці Ідзиковських також можна буде поставити запитання лікарю-онкологу щодо прийому препарату.
При собі необхідно мати медичну документацію, що підтверджує призначення Cyclophosphamide або Fluorouracil, а також посвідчення особи.
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