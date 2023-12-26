Хвора на рак Шеннен Догерті підбила підсумки свого важкого року

Шеннен Догерті підбила підсумки 2023 року

Останні вісім років актриса лікувалася від онкології. Рак молочної залози Догерті вперше діагностували у 2015 році, а в лютому 2020 року повідомили, що у неї був діагностований рак молочної залози 4 стадії. У червні вона розповіла, що рак також поширився на її мозок. Потім їй зробили операцію з видалення пухлини в голові.

"Для мене це був неспокійний рік, деякі серйозні проблеми зі здоров’ям, деякі серйозні особисті проблеми, багато розбитого серця і страху", - поділилася акторка.

У різдвяному епізоді її подкасту "Давайте розберемося з Шеннен Догерті", До 52-річної акторки приєдналася її мати, Роза Догерті й також висловила свою думку щодо всього, що відбулося з ними.

Шеннен Догерті підбила підсумки 2023 року (фото: instagram.com/theshando)

"Цього року ми просто неймовірно вдячні за те, що ми тут і маємо можливість проводити час з людьми, які поруч з нами у важких і неприємних ситуаціях, які не йдуть геть, які люблять нас беззастережно і мають те саме переконання, мораль, стандарти та люди з характером.Я просто дуже вдячна, що я тут для цього", - сказала Догерті.

До речі, варто нагадати, що приблизно під час січневої операції, Догерті та її колишній чоловік Курт розлучилися. Через три місяці вона оголосила про розлучення з Ісварієнком після того, як розповіла, що він зраджував їй протягом багатьох місяців.

Під час епізоду різдвяного подкасту жінка пригадала цю ситуацію.

"Я насправді сказала собі того вечора, Боже, я думаю, що я насправді починаю жити найщасливішою версією себе. Хоча цей рік був для мене таким суперечливим. Чомусь просто здається, що останнім часом стало набагато легше і набагато позитивніше", - зауважила акторка.

Також жінка сказала, що для неї 2023 рік закінчується добре, а її серце знову відкривається і що, на її думку, наступний рік буде прекрасним.

І насправді такий позитив Догерті надихає, адже з її станом здоров’я знаходити позитив у рази складніше.