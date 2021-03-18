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Хватит всего одной дозы: в ВОЗ назвали вакцину, которая эффективна против мутированных штаммов коронавируса

Автор: Анна Шиканова

Во Всемирной организации здравоохранения назвали вакцину, которая эффективна против мутирующих версий SARS-CoV-2. Они рекомендуют вакцину производства Johnson & Johnson и утверждают, что достаточно будет только одной дозы.

Детали сообщил представитель ВОЗ Алехандро Кравиото в комментарии для портала CGTN.

Эксперты ВОЗ по вакцинам от коронавируса заявили, что могут рекомендовать вакцину производства Johnson & Johnson для использования в странах, где циркулируют штаммы COVID-19, которые вызывают наибольшую озабоченность.

"Вакцина доказала свою эффективность в странах, где широко распространены варианты коронавируса", - заявил председатель Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации Алехандро Кравиото.

Он отметил, что данную вакцину разрешено для использования лиц старше 18 лет.

"После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и продемонстрировала необходимую эффективность, чтобы мы могли рекомендовать ее для использования у людей старше 18 лет без верхнего возрастного ограничения", - добавил специалист.

Для получения иммунитета достаточно будет одной дозы этой вакцины. Johnson & Johnson пополнили список вакцин, которые ранее уже были одобрены ВОЗ.

Использование этой вакцины было также одобрено в Европейском Союзе, а ранее она получила зеленый свет в США, Канаде и Южной Африке.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от СOVID-вакцин.

А также рассказывали о том, что в ЕС пояснили, какие вакцины подходят для COVID-сертификатов.

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Новости Украины вакцинациявакцина от коронавирусаКоронавирус
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