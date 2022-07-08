"Хватит молчать и бояться!" Мишина призвала украинок бороться с буллингом и сексизмом

Отметим, что причиной стал скандал Мишиной с шеф-редактором "Дизель Студио", который публично назвал ее "политической проституткой".

Артистка отметила, что случаи пренебрежительного отношения к женщинам случаются довольно часто.

"Несмотря на то, что за историю своей публичности я уже отрастила себе крепкий панцирь, через который крайне редко просачиваются токсические чувства от колкостей и обидных комментариев, я до сих пор учусь держать удар. Ведь в нашем обществе к моему большому сожалению до сих пор случаются случаи, когда прецеденты пренебрежительного отношения становятся просто непозволительными!" - написала Ксения.

По ее мнению, нужно не молчать, если случается нечто подобное.

"И сейчас как никогда до того я осознаю важную для себя вещь: все в нашем (украинском пространстве) движется к перелому, к новым ценностям. Мы больше не имеем морального права своим молчанием давать жизнь к процветанию таким вещам, как буллинг, психологическое насилие, травля и сексизм", - считает актриса.

Ведь безнаказанность порождает новую волну насилия и наносит вред целым поколениям.

"Это только на первый взгляд кажется незначительным. Потому что ну подумаешь - написали гадость в соц.сетях, бумага все стерпит... Нет! Эти привычки доминировать и манипулировать, оставаясь безнаказанными, затем взращивают трагические непоправимые последствия для будущего целого общества, насилие в семьях! И из поколения в поколение передают разрушительные установки, которые указывают на пренебрежительное место женщины в том же обществе... и не только", - пояснила она.

Мишина призывает женщин отстаивать свои права и честь (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Мишина подчеркнула, что не только Стамбульская конвенция и государство должно заботиться о безопасности своих граждан, но и сами украинки должны быть готовы отстаивать свои права и привлечь обидчиков к ответственности сколько раз, чтобы в будущем ни у кого не возникало желания вести себя грубо.

"Мы сами должны иметь гордость и готовность постоять за себя! За свою честь, репутацию. Поэтому я призываю вас: нечего молчать, стесняться, бояться! Мы должны создать столько прецедентов к ответственности, чтобы никому и в голову не пришло, что можно вот так безнаказанно зайти на вашу территорию, оставить кучу своего негативного "высера" там и безнаказанно уйти. Если вы не готовы постоять за себя, поверьте, никто не станет это делать за вас!" - подчеркнула Ксения.