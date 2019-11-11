Хуже, чем торт Roshen из Липецка? Сладости из "ЛНР" в Харькове возмутили сеть (фото) 

В сети сообщают о продаже на Барабашовском рынке в Харькове тортов, изготовленных на оккупированных боевиками "ЛНР" территориях в Луганской области. Речь идет о кондитерском изделии торт "Шахтерский". Об этом рассказал харьковчанин Назар Черношлычник на своей странице в Facebook, также опубликовав фото.

Отметим, что несколько дней назад про этот самый "Донбасский Шахтерский" торт с черносливом из ОРЛО рассказывали на паблике "Родной Славянск". По словам Артура Бакинского, он был куплен на знаменитом Барабашо. Впрочем, затем пост был удален из группы.

На снимках видно, что на упаковке изготовленного в оккупированном Луганске торта написано "Сделано в ЛНР", а адрес "прописки": Луганск, улица Фрунзе, 116а. Бренд Luxor.

В Харькове заметили торт из оккупированного Луганска (Фото: facebook.com/chornoshlychnyk)

Как рассказали в Facebook-сообществе "Луганщина - здесь мы живем", такой торт "Шахтерский" делался по рецептуре Луганской кондитерской фабрики (ныне А. В. К.), и рецепт кондитерского изделия был разработан в 60-ых годах и пережил ряд "модификаций": орехи и чернослив заливались тремя видами шоколада, добавлялась сгущенка, цедра цитрусовых. Украшался торт шоколадными розами, фруктами из глазури и сахара и съедобной бутылочкой "Советского Шампанского" с ликером внутри. Весил торт до килограмма.

Торт "Шахтерский" изготавливают в оккупированном боевиками "ЛНР" Луганске (Фото: facebook.com/lugalife)

Под сообщением о продаже в Харькове торта из оккупированного террористами "ЛНР" Луганска сразу возикла оживленная дискуссия.

Некоторые убеждены, что это фейк и фотошот, однако другие рассказывают, что продажа в разных торговых точках в украинских городах различной продукции из ОРДЛО - не новость, и подобное уже было замечено ранее.

А где именно? Я не видел, чтоб на Барабане торговали продуктами. Может фейк?

Может, но в комментах писали, что не только на Барабанах, но и в иных точках, сейчас администраторы сообщества Славянск сообщение удалили.

Думаю фейк, так как на Барабане продуктами вообще не торгуют... хотя надо посмотреть по магазинам;

Почему это там не торгуют продуктами? Там есть пищевые киоски...

Он хуже по вкусу, чем торт "Рошен" из российского Липецка?

В Харькове заметили торт из оккупированного Луганска (Фото: скрин комментариев facebook.com/chornoshlychnyk)