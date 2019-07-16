Хуже ОРЗ - муха зезе: украинских звезд в политике высмеяли в забавном видео

В канун парламентских выборов 2019 Владимир Остапчук опубликовал новую пародию "Зе Шоубиз", которую посвятил массовому желанию украинских звезд стать частью политической системы страны.

Действие пародии происходит в 2025 году. По всему миру распространяется тренд: звезды шоу-бизнеса идут в политику. Украинские селебретиз не отстают: Святослав Вакарчук, Олег Винник, Оля Полякова, Сергей Сивохо, Виктор Павлик, Александр Скичко и другие артисты также стремительно развивают политическую карьеру. А вот в мире политиков наблюдается обратная ситуация: Луценко, Гройсман и другие политики подались в шоу-бизнес, Тимошенко отправилась в тур "Королева Рады", а Парубий читает рэп.

Кадр из видеопародии Остапчука на звезд шоу-бизнеса в политике

И только Владимир Остапчук не хочет менять сцену на депутатский мандат, поэтому он в клипе старается убежать от мухи зезе, которая переносит так называемый "вирус", который вызывает желание сменить статус селебрити на карьеру политика. На своем пути он сталкивается со странными происшествиями.

Владимир Оставпчук в новой видеопародии

"За последний месяц у меня стало в два раза больше работы. Иногда мне кажется, что я в шоу-бизнесе остался один. Большинство моих коллег помимо звания народных любимчиков станут еще и народными избранниками (минуя звание "заслуженного"). Это круто для страны, но что же будет с шоу-бизом? Почему селебрити массово идут в политику? Пойдут ли бывшие депутаты на сцену? Может, причина в загадочном вирусе, который вызывает желание пойти в шоу-бизнес и наоборот? Об этом моя новая пародия!" - прокомментировал свою новую пародию Остапчук в Instagram.

Вова Остапчук - Зе Шоубиз

Авторы ролика отмечают, что видео несет сугубо юмористический характер, дарит лишь положительные эмоции и возможность немного поиронизировать.

Напомним, что не так давно Владимир Остапчук впервые показал лицо сына в глянцевой съемке.