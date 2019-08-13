Хуже обезьян: под Днепром подростки набросились на соседку с камнями

В Новомосковске Днепропетровской области подростки накинулись на женщину с камнями за то, что она сделала им замечание о поведении. Фото детей разместили в сообществе "Подслушано Новомосковск" в социальной сети Facebook.

Очевидец происшествия сообщил, что инцидент произошел во дворе дома по улице Шевченко, 8а. Группа подростков, которые собираются в этом дворе почти каждый день и громко включают музыку, орут и используют нецензурные слова, внезапно накинулись на женщину, которая сделала им замечание.

"Женщина, которую, видимо достала уже эта компания, вышла и попросила их уйти. На что услышала кучу матов и оскорблений. Начали разговаривать уже на повышенных тонах. Эти дети решили, что этого мало и начали кидать камнями прямо в женщину, несколько раз попали, обливали водой", - сказано в сообщении.

Также очевидец отметил, что за пострадавшую заступились взрослые и на место происшествия вызвали полицию. Однако подростки разбежались до того, как патрульные приехали.

"Такое происходит довольно часто. Поэтому, если кто-то узнает своего ребенка на фото, просьба провести воспитательные беседы или соберем неравнодушных жителей дома и будем действовать по-другому, раз родители не научили своих детей нормально себя вести. Такое чувство, что выбежали из леса, хуже обезьян", - предупредил свидетель инцидента.

В Новомосковске подростки набросились на соседку (facebook.com/pdslh.nmsk)

В сети неоднозначно отнеслись к данной ситуации и некоторые даже обвинили соседку в том, что это она травит детей.

Эта бабушка "психически больная" и это знает каждый, кто живет в тех домах. Она сама их трогает, бьет палкой и бросает камни, матерится, как сапожник на них, а полиция бывает у нее чаще, чем дома и ничем не может помочь обеим сторонам.

Где тут сплетни? Есть факт, дети издевались над больным пожилым человеком. Пусть сто раз она будет неправа. Есть другие методы, а не приходить во двор, как в цирк, поиграться с ней.

Сейчас камнями кидаются, а через 5 лет будут с пистолета стрелять. Нужно принимать меры, пока не поздно.

Скриншот комментариев (facebook.com/pdslh.nmsk)

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