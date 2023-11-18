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Худнемо до Нового року: фітнес-гуру розкрила 6 простих способів скинути вагу

Як схуднути до Нового року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро настануть Різдво та Новий рік, а тому багатьом хочется зустріти свята у гарній формі. І тоді виникає питання: як швидко схуднути та прибрати жир з живота. Фітнес-гуру Аманда Плейс розповіла, як забути про зайві кілограми та встигнути скинути вагу до свят.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express, існує 6 простих та дієвих способів.

Зверніть увагу на загальне споживання калорій. Фітнес-тренерка радить створити невеликий дефіцит калорій. Це допоможе втрачати вагу, зокрема у нижній частині живота. Якщо ви почнете отримувати менше калорій, організм почне "спалювати" те, що "накопичив" до цього.

Обмежте оброблені харчові продукти. Перероблена їжа, така як печиво, ковбаси та усе, що продається у готовому вигляді, містять багато цукру. А він може сприяти збільшенню ваги, тому віддайте перевагу цілісним та необробленим продуктам. 

Робіть кардіо. Займайтеся регулярними вправами, щоб спалювати калорії та сприяти загальній втраті жиру. Це може бути біг, велоспорт або високоінтенсивне інтервальне тренування.

Як швидко скинути вагу (фото: freepik.com)

Займайтеся спортом хоча б раз на тиждень. Робіть присідання, випади або навіть станову тягу, саме це допоможе залучити одразу декілька груп м'язів та схуднути.

Зверніть уваги на вправи для м'язів живота. Фітнес-тренер запевняє, що для боротьби з жиром на боках та тулубі варто стояти у планці. Також вона каже, що від зайвої ваги допоможуть вправи з підняттям ніг. 

Займіться йогою або пілатесом. Такий вид фізичної активності допомагає зміцнити та "пробудити" основні м'язи. Йога або пілатес з незначним навантаженням можуть сприяти покращенню тонусу м’язів нижньої частини живота та загальної гнучкості, вважає фітнес-тренер.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що з'явилися ваги, які допомагають виявляти ранні ознаки діабету.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, з чим не можна приймати вітамін D, щоб не втратити користь від нього.

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