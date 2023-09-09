"Ху**во ти воював": у Львові неадекват принизив військового на дорозі

В Україні продовжують траплятись випадки хамського ставлення до військових.Чергова неприємна ситуація сталась у Львові. Там чоловік заявив до військового, що він "погано воював".
Відео інциденту опублікував журналіст Костянтин Андріюк в Telegram.
Конфлікт виник через порушення правил дорожнього руху. Якогось моменту один з учасників конфлікту, який пред’являв претензії другому, дізнався, що його опонент є військовим і почав його через це ще більше ображати.
"Ти, що військовий? Х**во тебе вчили... Х***во ти воював", - каже чоловік.
До того ж він заявив, що військовий повинен мати честь та пропускати водіїв на дорозі.
Після цих слів чоловік сів у свій автомобіль та поїхав.
Українці були шоковані такою неповагою і почали висловлювати своє обурення у коментарях під відео:
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