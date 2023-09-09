"Ху**во ти воював": у Львові неадекват принизив військового на дорозі

Деталі інциденту

Конфлікт виник через порушення правил дорожнього руху. Якогось моменту один з учасників конфлікту, який пред’являв претензії другому, дізнався, що його опонент є військовим і почав його через це ще більше ображати.

"Ти, що військовий? Х**во тебе вчили... Х***во ти воював", - каже чоловік.

До того ж він заявив, що військовий повинен мати честь та пропускати водіїв на дорозі.

Після цих слів чоловік сів у свій автомобіль та поїхав.

Реакція мережі

Українці були шоковані такою неповагою і почали висловлювати своє обурення у коментарях під відео: