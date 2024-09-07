"Хто зрадник?". Військовослужбовець ЗСУ у пісні висміяв втечу Волошина за кордон (відео)

Військовослужбовець ЗСУ Гаррі Шульц висловився про блогера-втікача Олександра Волошина та усіх, хто підтримав його позицію. Зробити це захисник вирішив за допомогою пісні, у якій чітко продемонстрував своє ставлення до зірки соцмереж.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал воїна розповідає про це детальніше.
Гаррі презентував трек під назвою "Волошка", у якому йдеться про Олександра. Там автор співає про два різні світи: військових, які боронять нашу незалежність та віддають за неї власні життя; та інфлюенсерів, які спершу влаштовують збори та агітують за підтримку української армії, а потім виїжджають за кордон.
А також - при цьому продовжують відпочивати у чужих країнах та вести розважальний спосіб життя.
У ролику, який опублікував Шульц, можна побачити кадри військової буденності та кадри з життя блогера. У тому числі Гаррі згадує і про сумнівні способи заробітку Волошина, де зазначає про так звані "піраміди" чи інші "схеми", на яких буцімто піднявся інфлюенсер.
"Вигнанець вічний ти
Навіть допоки над мені заб'ють дошку
Навіть тоді на ній не зацвіте волошка
Хай стрім летить у світ
Свіфти хай зупинять там пі*арів
Хай бьюті спіріт виставить у стрій у своїх фріспінерів
Хай Джавелін в бою змішається з чіллом та джином
Якби я міг, то не дав би за тебе їм загинути", - зачитує реп у пронизливій композиції Гаррі.
До слова, на своїй сторінці Шульц також публікує й інші україномовні треки, у яких висловлює свої думки з приводу різних подій, що відбуваються у світі. Також він презентує вірші українських поетів на сучасний лад.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Волошин виїхав з України. Він перестав це приховувати та підтвердив, що перебуває в Іспанії.
Більше того, блогер зазначив, що збирається відкривати там ФОП і платити податки там, а свого майбутнього в Україні він не бачить до тих пір, "допоки тут не зміниться система".
Раніше Волошин емоційно відповів на хейт на тлі свого виїзду з України.
А його колишня тим часом зробила несподівану заяву про особисте життя.