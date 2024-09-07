"Хто зрадник?". Військовослужбовець ЗСУ у пісні висміяв втечу Волошина за кордон (відео)

Що відомо

Гаррі презентував трек під назвою "Волошка", у якому йдеться про Олександра. Там автор співає про два різні світи: військових, які боронять нашу незалежність та віддають за неї власні життя; та інфлюенсерів, які спершу влаштовують збори та агітують за підтримку української армії, а потім виїжджають за кордон.

А також - при цьому продовжують відпочивати у чужих країнах та вести розважальний спосіб життя.

скриншоти з відео

У ролику, який опублікував Шульц, можна побачити кадри військової буденності та кадри з життя блогера. У тому числі Гаррі згадує і про сумнівні способи заробітку Волошина, де зазначає про так звані "піраміди" чи інші "схеми", на яких буцімто піднявся інфлюенсер.

скриншоти з відео

"Вигнанець вічний ти

Навіть допоки над мені заб'ють дошку

Навіть тоді на ній не зацвіте волошка

Хай стрім летить у світ

Свіфти хай зупинять там пі*арів

Хай бьюті спіріт виставить у стрій у своїх фріспінерів

Хай Джавелін в бою змішається з чіллом та джином

Якби я міг, то не дав би за тебе їм загинути", - зачитує реп у пронизливій композиції Гаррі.

До слова, на своїй сторінці Шульц також публікує й інші україномовні треки, у яких висловлює свої думки з приводу різних подій, що відбуваються у світі. Також він презентує вірші українських поетів на сучасний лад.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Волошин виїхав з України. Він перестав це приховувати та підтвердив, що перебуває в Іспанії.

Більше того, блогер зазначив, що збирається відкривати там ФОП і платити податки там, а свого майбутнього в Україні він не бачить до тих пір, "допоки тут не зміниться система".