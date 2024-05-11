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Хто з учасників "Ліги сміху" переїхав до Москви: Люлєнов назвав відомі прізвища

Учасники "Ліги сміху", які переїхали в Москву (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Учасник і переможець, а тепер тренер "Ліги сміху" Іван Люлєнов сказав, хто з його колег по сцені поїхав будувати кар'єру в Росію.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна (проєкт Styler).

За словами Івана, учасники "Ліги сміху" продовжують між собою спілкування навіть після завершення проєкту.

"В Інстаграмі  листуємося, вогники надсилаємо, сучасне спілкування. У когось шоу вийшло, у когось пісня. Дуже прикольно, коли в усіх є успіхи, і вони з тобою співпрацюють", - каже він.

Але водночас є й ті, хто обрав розвивати своє майбутнє в Росії. З цими людьми Іван не спілкується.

Це, наприклад, стендапер Андрій Колмачевський з першого сезону "Ліги сміху". У коментарях під дописами в соцмережах він розповів, що родичі з ним не спілкується. Проте він планує повернутися в Україну після завершення війни

Андрій Колмачевський (фото: instagram.com/andrei.kolmachevski)

А ще учасник команди "Одеські манси" Нікіта Шевчук, який дуже часто був у Києві. На найближчий час у нього заплановано три концерти в Москві.

Нікіта Шевчук (фото: росЗМІ)

Повне інтерв'ю з зіркою "Ліги сміху" Іваном Люлєновим 

 

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