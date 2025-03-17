Хто така Валентина Бузина і чому про її смерть "кричать" росЗМІ

Хто така Валентина Бузина?

Валентина Бузина - мати Олеся Бузини, українського журналіста та публіциста, який загинув у 2015 році в Києві за нез’ясованих обставин. Валентина Бузина кілька років вимагала розслідування вбивства сина

Мати Олеся Бузини жила в Києві, на вулиці Дегтярівській - саме там, де і проживала на момент трагедії у 2015 році. Після загибелі сина залишилася сама і тривалий час займалася громадською діяльністю - брала участь у судових засіданнях, пов'язаних з розслідуванням справи сина, давала коментарі та інтерв'ю, у тому числі - проросійським медіа.

Останні роки Валентина Бузина вела закритий спосіб життя, рідко з'являлася в інформаційному просторі. За словами сусідів, вона була замкнутою людиною і зрідка спілкувалася хіба з друзями свого сина.

На момент смерті Валентині Бузині було понад 90 років. Точна причина її смерті наразі не відома, але у росЗМІ активно розкручують з цього приводу - "трагічну історію жінки, яка так і не добилася справедливості". Валентина Бузина (фото: buzina.org)

Чому російські ЗМІ активно пишуть про її смерть?

Зазначимо, що російські ЗМІ активно висвітлювали вбивство Олеся Бузини у 2015 році. Вони представляли це як політичне вбивство, пов'язане з його проросійською позицією та переслідуванням інакодумства в Україні.

Своїми публікаціями про смерть матері журналіста російські медіа вкотре "розганяють" наратив про так звані "злочини київського режиму". Скриншот

Валентину Бузину також у мережі "оплакують" відомі українські журналісти-зрадники, зокрема Ольга Шарій і Діана Панченко, які перебувають під санкціями РНБО.



"Померла Валентина Павлівна Бузина, мати Олеся Бузини. Я її знала. "Я не можу померти, поки вбивці мого сина не покарані", - говорила вона мені у розмові. Я знаю багато трагічних історій. Але ця одна з найгірших… Багато несправедливості доведеться викорінити. На багато запитань відповісти. Але ми це зробимо. Заради цієї хороброї жінки та таких як вона", - написала Панченко у своїх соцмережах.

Хто такий Олесь Бузина?

Олесь Бузина - український журналіст, публіцист і письменник, відомий своїми проросійськими поглядами. Народився у Києві, навчався на філологічному факультеті Київського національного університету ім. Шевченка.

Свою кар’єру будував у таких виданнях, як "Кievskie Vedomosti" та "Сегодня", де часто публікував контраверсійні тексти на теми української історії та політики.

Також був автором низки книг, зокрема "Вурдалак Тарас Шевченко" та "Тайная история Украины-Руси", що викликали обурення серед української інтелігенції та читачів.

Бузина активно виступав на телебаченні, де просував ідеї "спільного історичного минулого" з Росією та критикував український національний рух.

16 квітня 2015 року Олесь Бузина був убитий біля свого будинку в Києві. Вбивство стало резонансним, а обставини залишаються до кінця не з'ясованими. Декілька підозрюваних були заарештовані, однак досі немає остаточного судового вироку. Олесь Бузина (фото: Вікіпедія)

Підозрюваними у злочині є Андрій Медведько (ексбоєць батальйонів МВС "Київ-2" і "Гарпун") і Денис Поліщук (лейтенант гвардії ЗСУ, був командиром 54-го окремого розвідувального взводу).

Їх заарештували, але Поліщука через 2 місяці звільнили під заставу, яку вніс бізнесмен та медіавласник Олексій Тамразов. Медведьку змінили міру з домашнього арешту на особисте зобов'язання. Провину вони не визнали.

У 2017 році було завершено досудове розслідування кримінального провадження про вбивство Олеся Бузини. І цього ж року Апеляційний суд Києва відмовився змінювати підсудність справи про вбивство й повернув його до Шевченківського суду столиці.

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