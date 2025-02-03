Хто така Б’янка Цензорі, яку вигнали з церемонії "Греммі" через "голу" сукню

Б’янка Цензорі народилася 5 січня 1995 року в австралійському Мельбурні. Її родина має доволі скандальну історію: дядько здобув славу як "Мельбурнський Аль Капоне" і у 1982 році отримав смертний вирок за вбивство, який пізніше змінили на довічне ув’язнення.

Батько Б’янки, Лео, також мав проблеми з законом - у 1980-х він відбував покарання за причетність до наркоторгівлі, злочинної діяльності та незаконне зберігання боєприпасів.

Мати Цензорі, Александра, попри застереження близьких, все ж вийшла заміж за Лео. В їхньому шлюбі народилися три доньки. Б'янка - найстарша. Її сестра Анджеліна працює моделлю та нерідко повторює сміливий стиль Б’янки, тоді як молодша сестра, Алісія, веде приватний спосіб життя, працює медсестрою та виховує дитину.

Дитинство та юність Б’янки пройшли у Мельбурні. Вона здобула освіту в Carey Baptist Grammar School, а потім вступила до Мельбурнського університету на факультет архітектури. Хоча її родина мала стабільний фінансовий стан, навчання вона оплачувала самостійно, займаючись дизайном і працюючи над невеликими проєктами. Б’янка Цензорі (фото: Getty Images)

Про її юність відомо небагато, оскільки в мережі майже немає архівних фото. Однак знайомі згадують, що її стиль суттєво відрізнявся від теперішнього, хоча вона завжди тяжіла до яскравих і нестандартних образів. Ще з дитинства дівчину цікавила архітектура та мистецтво - цьому сприяла її тітка, яка знайомила її з відомими художніми творами.

Ще до завершення навчання вона запустила власний бренд прикрас Nylons Jewellery, який проіснував чотири роки. Попри те, що бренд не став широко відомим за межами Австралії, він дозволив Б’янці отримати перший серйозний дохід.

Далі вона продовжила кар’єру у сфері дизайну - працювала консультантом у компанії Kelektiv, а після отримання диплома - архітектором у DP Toscano Architects у штаті Вікторія.

Близько 2019 - 2020 років Б’янка переїхала до США, що стало ключовим моментом у її кар’єрі. Вона приєдналася до команди Yeezy - бренду, заснованого Кан’є Вестом. Ця компанія співпрацювала з провідними світовими брендами, серед яких Louis Vuitton, Nike, Adidas і Gap.

Б’янка Цензорі​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Згідно з її профілем у LinkedIn, Б’янка працює в Yeezy з 2020 року і наразі очолює архітектурний відділ компанії. Проте деталі її діяльності залишаються маловідомими, оскільки архітектурний напрям у бренді одягу та взуття майже не афішується.

Знайомство з Каньє Вестом

З репером модель познайомилася на роботі, хоча подробиці їхніх стосунків залишаються загадкою - вони не давали спільних інтерв’ю і не розповідали історію свого знайомства.

На момент, коли стало відомо про їхній роман, Вест вже офіційно розлучився з Кім Кардаш’ян. До цього він мав короткі стосунки з актрисою Джулією Фокс і моделями Чейні Джонс та Джуліаною Налу.

Б’янка Цензорі і Каньє Вест (фото: Getty Images)

Перші спільні фото Б’янки та Кан’є з’явилися у 2022 році, а наприкінці того ж року репер навіть присвятив їй пісню. У грудні, приблизно через місяць після розлучення з Кардаш’ян, у ЗМІ з’явилася інформація, що Вест таємно одружився з Б’янкою, провівши закриту церемонію.

Як одягається Б’янка Цензорі

Яскраві та іноді занадто відверті вбрання Б’янки неодноразово шокували публіку. Вона може без зайвих труднощів вийти на вулицю в прозорому топі і панчохах, завершивши образ високими підборами. Спідня білизна для неї не завжди є обов’язковим елементом одягу.

Б’янка Цензорі і Каньє Вест (фото: Getty Images)

Прихильники та шанувальники гучних світських подій запам’ятали вихід моделі в повністю прозорому комбінезоні, під який вона наділа лише панчохи з гумками.

Однак головною особливістю Б'янки залишаються колготки, які вона носить як самостійний елемент одягу, без спідниць чи шорт.

Хоча багато користувачів соцмереж вважають такий стиль неприязним для повсякденних прогулянок, прихильники Кан'є Веста вбачають у цьому вираження особистого стилю та форми самовираження.

Через що Б’янку вигнали з "Греммі"

30-річна Б'янка з'явилася на церемонії у повністю прозорій сітчастій сукні, під якою не було спідньої білизни. Сам Каньє Вест вибрав чорний костюм і окуляри.

Б’янка Цензорі з Каньє Вестом (фото: Getty Images)

За інформацією джерел, наряд моделі викликав обурення у присутніх. На червоній доріжці вона з'явилася в шубі, а потім демонстративно зняла її перед фотографами.

Б’янка Цензорі з Каньє Вестом (фото: Getty Images)

Повідомляється, що Вест і Б'янка прийшли на захід без запрошення, і після того, як модель продемонструвала свій вигляд, їх попросили покинути подію та супроводили до поліції для пояснень. Інше джерело зазначило, що пара покинула подію за власним бажанням.