Блогерка, патріотка і волонтерка. Хто така Анна Жук, яка загинула у страшному ДТП

Біографія Анни Жук

Анна була відомою українською блогеркою, яка активно висловлювала свою проукраїнську позицію.

На її сторінку в Instagram підписано понад 370 тисяч людей, а її Telegram-канал зібрав майже 35 тисяч шанувальників. Зараз обидва акаунти Анет закриті.

Анна Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)

Анна разом із чоловіком, який був молодшим за неї на 14 років, виховувала трьох синів. Її сім’я проживала в Харкові.

Анна Жук з чоловіком (фото: instagram.com/anet080808_fan)

"У нас зовсім немає ніякої різниці у віці. Він багато чому мене навчає, навіть у духовному плані. Він дуже розвинена людина, якщо я не помиляюся, шість років служив у церкві. Він дійсно віруюча і добра людина. Максимально спокійний, а я, навпаки, більш активна, наче вертоліт. Але між нами є баланс, як ваги за знаком зодіаку. Я, мабуть, знайшла свою рівновагу", - розповідала вона про свого коханого в одному зі своїх інтерв’ю.

Жук також ділилася, що була вагітна двійнею, однак не змогла виносити дітей, бо стався викидень.

Молодший син Анни Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)

Вона була активною в соціальному житті та регулярно ділилася з підписниками фото та відео у своєму блозі.

Блогерка також активно займалася волонтерською діяльністю. У 2023 році вона приїхала у Херсон, де рятувала життя пенсіонерів та тварин.

Анна Жук (фото:Telegram-канал Instamania)

За свою допомогу у наближенні перемоги вона отримала відзнаку "За сприяння війську" від головнокомандувача ЗСУ.

"Дякую найкращій аудиторії. Дякую найкращій аудиторії, дякую від імені кожного хлопця, якому ми допомогли за цей час війни, дякую за ваші щирі серця і за добру душу", - писала вона у соцмережах.

Анна Жук (фото:Telegram-канал Instamania)

Що відомо про загибель Анни Жук у ДТП

Трагедія сталася вранці на трасі Київ-Харків-Довжанський у Полтавській області, неподалік села Засулля біля Лубен. Наразі правоохоронці з'ясовують причини та деталі дорожньо-транспортної пригоди.

За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Lexus перебував 24-річний чоловік. Автівка на великій швидкості врізалася у вантажівку, яка була припаркована за межами проїзної частини.

Унаслідок аварії 39-річна жінка, яка була пасажиркою Lexus, загинула на місці через отримані травми. Водій вантажівки (41 рік), водій Lexus і 8-річний пасажир позашляховика зазнали тілесних ушкоджень і були доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.