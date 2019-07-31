Хто не скаче, той мос*аль: видео с тренинга "слуг народа" взорвало сеть

В сети появилось видео с тренинга депутатов партии "Слуга народа", который проходит в Трускавце. В ролике показано, как новоиспеченные нардепы учатся прыгать. Интересно, что делают они это без музыки. Видеоролик на своей странице в Facebook опубликовал Александр Мариковский.

"Кто не скачет, тот москаль. Последний тренинг на сегодня с элементами движения", - иронично подписал ролик Мариковский.

Видео: тренинг депутатов в Трускавце (facebook.com/marikovski)

Пользователи сети отреагировали на видео, которое буквально взорвало интернет-пространство. Люди пишут, что депутатов учат прыгать вместо того, чтобы принимать решения. Также пользователи интересуются, сколько получили организаторы за подобный тренинг.

Вот чему вас в Гарвардах-Риксосах учат? Самоирония - наше все.

Хороший тамада и конкурсы интересные!

Депутатов учат прыгать, вместо принятия решений.

Только один вопрос. Сколько за это "организаторам" заплатили?

Хто не скаче. Репетиция.

Стоп. Еще же факултатив в 22.30.

Скриншот комментариев (facebook.com/marikovski)

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