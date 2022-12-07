Хто представить Україну на Євробаченні 2023: букмекери назвали переможця

Хто переможе у Нацвідборі?

Згідно з даними українських букмекерських контор, перемогу в відборі здобуде Jerry Heil з піснею "WHEN GOD SHUT THE DOOR". По правді, Яна - одна з найвідоміших і найтитулованіших артисток серед усіх конкурсантів. Тому прогноз виглядає правдоподібно.

Друге місце букмекери віддають бандуристці KRUTЬ, для якої це вже другий Нацвідбір.

Третє місце станом на 7 грудня ділять між собою тернопільський дует TVORCHI та блогерка, акторка і співачка з Івано-Франківська FIINKA.

За ними йдуть Moisei, 2TONE, OY Sound System і DEMCHUK.

А от в Angelina і Tember Blanche букмекери не надто вірять…

Прогноз букмекерів по переможцях Нацвідбору на Євробачення 2023

Додамо, що обирати представника від України окрім самих глядачів, які зможуть голосувати за свого фаворита через додаток "Дія", буде трійка суддів: лідер гурту Антитіла Тарас Тополя, фронтвумен THE HARDKISS Юлія Саніна та переможниця Євробачення 2016 Джамала.

А хто ж виграє Євробачення 2023?

Хоча далеко не всі країни визначилися зі своїми представниками на пісенному конкурсі, але букмекери вже приймають ставки на переможця Євробачення 2023.

Серед головних фаворитів представники Великої Британії, Італії, Швеції та Іспанії. Також експерти пророкують високі місця Норвегії, Франції, Греції, Польщі та Австралії.

А от перемогу в Англії (причому - з величезним відривом), згідно з даними букмекерських контор здобуде Україна. Ну, ми й не проти.

Коефіцієнти на перемогу в Євробаченні 2023 (eurovisionworld.com)

Нагадаємо, що 67-й пісенний конкурс Євробачення навесні наступного року прийматиме Ліверпуль. Дійство проходитиме з 9 по 13 травня.