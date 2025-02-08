Хто переможе у Нацвідборі? Букмекери оновили прогноз за крок до фіналу

Вже скоро відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення. І поки фани вболівають за своїх фаворитів, букмекери оновили прогнози.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Favbet розповідає, кому пророкують перемогу на Нацвідборі.
Так, в трійці лідерів залишаються ті ж учасники, яким вже давно пророкували найбільше шансів.
На першому місці за результатами голосування, як вважають букмекери, може опинитися гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". І якщо ще вчора їхній коефіцієнт на перемогу складав 1,90, то зараз він склав 1,80. У фіналі музиканти вийдуть на сцену під номером 9.
Друге місце пророкують Маші Кондратенко з її піснею "No Time To Cry". Її шанси на перемогу виросли з 2,30 до 2,50. Співачка виступатиме під номером 5.
А на третьому місці, як вважають букмекери, може опинитися Fiinka з піснею "Культура".
Вона виступатиме під номером 7.
Нагадаємо, трансляція фіналу розпочнеться 8 лютого о 18:30. А вже о 18.00 почнеться передшоу.
Дивитися Нацвідбір на Євробачення-2025 можна буде на:
До слова, читайте, як голосувати на Нацвідборі.
Окрім цього, нещодавно Klavdia Petrivna розсекретила свого фаворита на Нацвідборі.