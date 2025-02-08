Хто переможе у Нацвідборі? Букмекери оновили прогноз за крок до фіналу

Головні претенденти на перемогу

Так, в трійці лідерів залишаються ті ж учасники, яким вже давно пророкували найбільше шансів.

На першому місці за результатами голосування, як вважають букмекери, може опинитися гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". І якщо ще вчора їхній коефіцієнт на перемогу складав 1,90, то зараз він склав 1,80. У фіналі музиканти вийдуть на сцену під номером 9.

Друге місце пророкують Маші Кондратенко з її піснею "No Time To Cry". Її шанси на перемогу виросли з 2,30 до 2,50. Співачка виступатиме під номером 5.

А на третьому місці, як вважають букмекери, може опинитися Fiinka з піснею "Культура".

Вона виступатиме під номером 7.

Прогнози букмекерів (скріншот)

Під якими номерами виступатимуть всі фіналісти Нацвідбору:

Влад Шериф - "Wind of change" Абіє - "Дім" MOLODI - "my sea" Future Culture - "Waste My Time" Маша Кондратенко - "No Time to Cry" KHAYAT - "HONOR" FIЇNKA - "Культура" KRYLATA - "STAY TRUE" Ziferblat - "Bird of Pray" "ДК Енергетик" - "Сіль".

Де і коли дивитися фінал Нацвідбору

Нагадаємо, трансляція фіналу розпочнеться 8 лютого о 18:30. А вже о 18.00 почнеться передшоу.

Дивитися Нацвідбір на Євробачення-2025 можна буде на: