UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Хто переможе у Нацвідборі? Букмекери оновили прогноз за крок до фіналу

Хто переможе на Нацвідборі (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення. І поки фани вболівають за своїх фаворитів, букмекери оновили прогнози.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Favbet розповідає, кому пророкують перемогу на Нацвідборі.

Головні претенденти на перемогу

Так, в трійці лідерів залишаються ті ж учасники, яким вже давно пророкували найбільше шансів. 

На першому місці за результатами голосування, як вважають букмекери, може опинитися гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". І якщо ще вчора їхній коефіцієнт на перемогу складав 1,90, то зараз він склав 1,80. У фіналі музиканти вийдуть на сцену під номером 9.

Друге місце пророкують Маші Кондратенко з її піснею "No Time To Cry". Її шанси на перемогу виросли з 2,30 до 2,50. Співачка виступатиме під номером 5.

А на третьому місці, як вважають букмекери, може опинитися Fiinka з піснею "Культура".

Вона виступатиме під номером 7. 
Прогнози букмекерів (скріншот)

Під якими номерами виступатимуть всі фіналісти Нацвідбору:

  1. Влад Шериф - "Wind of change"
  2. Абіє - "Дім"
  3. MOLODI - "my sea"
  4. Future Culture - "Waste My Time"
  5. Маша Кондратенко - "No Time to Cry"
  6. KHAYAT - "HONOR"
  7. FIЇNKA - "Культура"
  8. KRYLATA - "STAY TRUE"
  9. Ziferblat - "Bird of Pray"
  10. "ДК Енергетик" - "Сіль".

Де і коли дивитися фінал Нацвідбору

Нагадаємо, трансляція фіналу розпочнеться 8 лютого о 18:30. А вже о 18.00 почнеться передшоу. 

Дивитися Нацвідбір на Євробачення-2025 можна буде на:

  • телеканалі та сайті "Суспільне Культура"
  • YouTube-каналі "Євробачення Україна"
  • Facebook-сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна"
  • на сайті Євробачення
  • слухати трансляцію можна на "Радіо Промінь".
 
Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу