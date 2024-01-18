Хто може представити Україну на Євробаченні 2024: букмекери оголосили статистику

Хто може представити Україну на Євробаченні 2024

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2024 все ще продовжують боротьбу одне з одним. Нещодавно кожен з них пройшов жеребкування та офіційно представив пісню, з якою збирається виступати на міжнародному конкурсі.

Оскільки всі учасники дуже талановиті, то букмекери вирішили провести опитування, хто ж може представити Україну.

За даними офіційного сайту - першу позицію займає дует Alyona Alyona і Jerry Heil. Вони набрали 54 відсотки завдяки своєму треку Teresa & Maria з етно-мотивами.

Оскільки співачки мають колосальний відрив від інших учасників, то цілком можливо, що вони й представлять Україну на Євробачення.

Друге місце посів епатажний український співак MELOVIN, який набрав 17 відсотків за статистикою букмекерів.

Нагадаємо, що у 2018 році артист зайняв 17 місце на Євробаченні. А тепер Костянтин хоче вирватися вперед і зайняти одне з перших місць.

Третє місце зайняла співачка ANKA - її коефіцієнт складає 8 відсотків. Саме її обрали за допомогою голосування у мобільному застосунку "Дія".

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Якій країні букмекери прогнозують перемогу

Також список Євробачення 2024 на ставках світових букмекерів на перемогу в конкурсі очолила Україна.

Наразі перша трійка можливих переможців виглядає так:

перше місце - Україна

друге місце - Велика Британія

третє місце - Італія.

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