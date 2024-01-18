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Хто може представити Україну на Євробаченні 2024: букмекери оголосили статистику

Євробачення 2024 - прогнози букмекерів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Букмекери оголосили імена учасників Нацвідбору на Євробачення 2024, які можуть представити Україну на конкурсі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld.

Хто може представити Україну на Євробаченні 2024 

Учасники Нацвідбору на Євробачення 2024 все ще продовжують боротьбу одне з одним. Нещодавно кожен з них пройшов жеребкування та офіційно представив пісню, з якою збирається виступати на міжнародному конкурсі. 

Оскільки всі учасники дуже талановиті, то букмекери вирішили провести опитування, хто ж може представити Україну. 

За даними офіційного сайту - першу позицію займає дует Alyona Alyona і Jerry Heil. Вони набрали 54 відсотки завдяки своєму треку Teresa & Maria з етно-мотивами. 

Оскільки співачки мають колосальний відрив від інших учасників, то цілком можливо, що вони й представлять Україну на Євробачення. 

 

Друге місце посів епатажний український співак MELOVIN, який набрав 17 відсотків за статистикою букмекерів. 

Нагадаємо, що у 2018 році артист зайняв 17 місце на Євробаченні. А тепер Костянтин хоче вирватися вперед і зайняти одне з перших місць. 

 

Третє місце зайняла  співачка ANKA - її коефіцієнт складає 8 відсотків. Саме її  обрали за допомогою голосування у мобільному застосунку "Дія".

Скриншот

Якій країні букмекери прогнозують перемогу 

Також список Євробачення 2024 на ставках світових букмекерів на перемогу в конкурсі очолила Україна. 

Наразі перша трійка можливих переможців виглядає так:

  • перше місце - Україна
  • друге місце - Велика Британія
  • третє місце - Італія.

Скриншот

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