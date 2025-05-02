Хто грав маніяка в фільмі "Колекціонер": ви не впізнаєте його без маски (фото)

Герой фільму "Колекціонер" - один з наймоторошніших антагоністів у сучасних слешерах, який ховав своє обличчя за чорною маскою. Але в реальному житті актор виглядає зовсім не так - ви точно здивуєтеся, коли побачите його фото.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто грав маніяка в фільмі "Колекціонер" і як він виглядає без маски.

Про що фільм "Колекціонер"

Слешер, перша частина якого вийшла у 2009 році, був одним з найбільш обговорюваних фільмів жахів того часу. В центрі сюжету колишній злочинець Аркін, який залишив крадіжки у минулому, але йому доводиться погодитися на нову авантюру.

Чоловік планує пограбувати будинок, але коли він туди потрапить, то побачить дещо жахливе. Виявиться, що він у пастці. Маніяк у масці тримає у заручниках цілу родину і не планує нікого відпускати.

Фільм називали конкурентом "Пили", хоча й слешер отримав неоднозначні відгуки критиків. "Колекціонер" не обмежився однією частиною й отримав продовження.

Хто зіграв маніяка в "Колекціонері" - фото без маски

У першій частині антагоніста в масці зіграв домініканський актор Хуан де Хесус Фернандес де Аларкон. Уважні глядачі могли помітити його на початку фільму, коли біля маєтку, де відбудеться моторошна різанина, працювали будівельники.

Хто грав "Колекціонера" (скріншот)

Нині актору 68 років, а на момент зйомок йому було 53. Кар'єру Хуана важко назвати успішною, зазвичай він грав епізодичні ролі та часто був антагоністом. А ще він - сценарист та режисер.

Після "Колекціонера" актор не отримував гучних ролей. Але в Домінікані він знявся у декількох фільмах, де грав ключових персонажів. Йдеться про стрічки "Encargo" та "El Gallo".

Актор з "Колекціонера" (скріншот)

А ще Хуан де Хесус активно веде соцмережі. Він ділиться своїми фото та показує, яким був у молодості.

Instagram Фернандеса (скріншот)

В ньому дійсно важко впізнати того самого маніяка. Але навіть із закритим обличчям актор зумів передати характер "Колекціонера" та стати одним з найбільш моторошних антагоністів з культових слешерів початку "нульових".

Актор з "Колекціонера" (фото: instagram.com/thejuanfernandez)