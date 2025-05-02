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Хто грав маніяка в фільмі "Колекціонер": ви не впізнаєте його без маски (фото)

П'ятниця 02 травня 2025 08:16
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Хто грав маніяка в фільмі "Колекціонер": ви не впізнаєте його без маски (фото) Кадри з фільму "Колекціонер" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Герой фільму "Колекціонер" - один з наймоторошніших антагоністів у сучасних слешерах, який ховав своє обличчя за чорною маскою. Але в реальному житті актор виглядає зовсім не так - ви точно здивуєтеся, коли побачите його фото.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто грав маніяка в фільмі "Колекціонер" і як він виглядає без маски.

Про що фільм "Колекціонер"

Слешер, перша частина якого вийшла у 2009 році, був одним з найбільш обговорюваних фільмів жахів того часу. В центрі сюжету колишній злочинець Аркін, який залишив крадіжки у минулому, але йому доводиться погодитися на нову авантюру.

Чоловік планує пограбувати будинок, але коли він туди потрапить, то побачить дещо жахливе. Виявиться, що він у пастці. Маніяк у масці тримає у заручниках цілу родину і не планує нікого відпускати.

Фільм називали конкурентом "Пили", хоча й слешер отримав неоднозначні відгуки критиків. "Колекціонер" не обмежився однією частиною й отримав продовження.

Хто зіграв маніяка в "Колекціонері" - фото без маски

У першій частині антагоніста в масці зіграв домініканський актор Хуан де Хесус Фернандес де Аларкон. Уважні глядачі могли помітити його на початку фільму, коли біля маєтку, де відбудеться моторошна різанина, працювали будівельники.

Хто грав маніяка в фільмі &quot;Колекціонер&quot;: ви не впізнаєте його без маски (фото)Хто грав "Колекціонера" (скріншот)

Нині актору 68 років, а на момент зйомок йому було 53. Кар'єру Хуана важко назвати успішною, зазвичай він грав епізодичні ролі та часто був антагоністом. А ще він - сценарист та режисер.

Після "Колекціонера" актор не отримував гучних ролей. Але в Домінікані він знявся у декількох фільмах, де грав ключових персонажів. Йдеться про стрічки "Encargo" та "El Gallo".

Хто грав маніяка в фільмі &quot;Колекціонер&quot;: ви не впізнаєте його без маски (фото)Актор з "Колекціонера" (скріншот)

А ще Хуан де Хесус активно веде соцмережі. Він ділиться своїми фото та показує, яким був у молодості.

Хто грав маніяка в фільмі &quot;Колекціонер&quot;: ви не впізнаєте його без маски (фото)Instagram Фернандеса (скріншот)

В ньому дійсно важко впізнати того самого маніяка. Але навіть із закритим обличчям актор зумів передати характер "Колекціонера" та стати одним з найбільш моторошних антагоністів з культових слешерів початку "нульових".

Хто грав маніяка в фільмі &quot;Колекціонер&quot;: ви не впізнаєте його без маски (фото)Актор з "Колекціонера" (фото: instagram.com/thejuanfernandez)

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Під час створення матеріалу було використано джерела: сайт Фернандеса та його Instagram, Вікіпедія.

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