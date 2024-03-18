Хронічні хвороби не будуть загострюватись: 7 звичок, які потрібно ввести у своє життя зараз

Весна - чудова пора року, коли потрібно перезавантажити своє здоров’я та дати собі новий старт. Варто ввести у своє життя деякі корисні звички.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Zdorovishi razom.
Сімейний лікар Лариса Титарчук розповіла, що весною день стає довшим та змінюється температура навколишнього середовища. Також змінюється харчування.
Якщо взимку більшість нашого раціону, це якісь солоності, варені, запечені, смажені продукти, то навесні в раціоні починають переважати свіжі фрукти і овочі. І всі ці зміни знову ж таки позначаються на стані нашого організму.
Люди, в яких наявні певні хвороби, є більш чутливими до їх загострення, коли змінюється режим дня, біоритми і харчування, та навіть погода.
Лікар радить ввести деякі звички у житті, які допоможуть залишатися здоровими:
Додамо, що постійний стрес та перевтома ослаблюють наш імунітет. Тому потрібно стабілізувати режим сну.
Спробуй менше перебувати в негативних ситуаціях, уникати конфліктів та того, що псує тобі настрій.
Восени також потрібно отримати необхідні для організму вітаміни.
Для того, щоб зберегти вітаміни в організмі, необхідно:
Через те, що у жодному харчовому продукті немає повного складу вітамінів - поєднуйте їх між собою у раціоні.
Раніше ми повідомляли, що потрібно їсти для зміцнення суглобів.
Також ми писали, які симптоми вказують на неправильне харчування.