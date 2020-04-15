Эти хронические болезни особенно опасны во время коронавируса: запомните их

Во время пандемии коронавируса в Украине и мире людям с хроническими заболеваниями следует быть особенно внимательными: следить за самочувствием, не подвергать себя риску заражения. Ведь хронические болезни сильно влияют на течение COVID-19.

"Когда человек обращается за медицинской помощью или имеет положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, один из главных вопросов - это наличие у него факторов риска. Сегодня в группе риска такие хронические заболевания, как: сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, заболевания легких, хроническая почечная недостаточность, рак, болезни с иммунодефицитом или те, в которых задействована иммунная система и нуждается в постоянной коррекции", - рассказала врач-педиатр Наталья Кундина в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Эксперт подчеркивает: эти заболевания всегда протекают с ухудшением состояния всех систем организма, в том числе иммунной системы.

"Например, при хроническом течении заболеваний легких всегда нарушается транспортировка кислорода к клеткам организма. А когда еще на это нарушение наслаивается нарушения транспортировки кислорода, к которым привела коронавирусная инфекция, то есть нарушение нарушения. То есть в два-три раза ухудшение доставки кислорода к клеткам организма. Так и сахарный диабет - при этом заболевании, которое протекает очень долго и имеет хроническое течение, наблюдается нарушение сосудов и именно оно приводит к тому, что вирусная инфекция ухудшает состояние сосудистой системы и, конечно, ухудшает доставку кислорода к клеткам всего организма", - отметила врач.

Кроме того, Кундина рассказала, какие категории людей имеют риск заражения инфекционными заболеваниями больше, чем другие.

"В зоне риска - люди в возрасте 60+. Потому что именно в этой группе очень много хронических заболеваний. Избыточный вес - это тоже фактор риска коронавирусной болезни. А также это курильщики, имеющие хронические заболевания легочной системы. Я считаю, что больным, имеющие хронические заболевания дыхательной системы, надо продолжать лечение - нельзя заканчивать медикаментозную терапию! Это залог того, что вы не заболеете вирусной инфекцией", - резюмировала эксперт.

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