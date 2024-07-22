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Христину Соловій захейтили за "вульгарні" танці під час виступу з Іриною Білик

Христина Соловій та Ірина Білик (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями співачка Христина Соловій стала запрошеною гостею на сольному концерті Ірини Білик. Виконавиці виступили на одній сцені, однак далеко не всі оцінили їхній номер.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram авторки хіта "Тримай".

Так, у галереї V'YAVA у Києві артистки виконали для глядачів пісню Білик "А я пливу".

Христина зізналася, що завжди мріяла заспівати на одній сцені з Іриною. Також вона поділилася роликом з їхнього виступу.

"Моя ікона і я. Мрія збулася", - підписала відео співачка.

 

Реакція юзерів

Далеко не всім сподобався номер Соловій і Білик. Зокрема, глядачі звернули увагу на танці Христини, які, на думку деяких, є неестетичними і вульгарними.

  • Крінжометр зламано
  • Пісня гарна,але навіщо псувати такими не естетичними рухами?
  • Христини рухи, якісь не суразні. Просто було огидно дивитись
  • Вибачте, але це виглядає вульгарно. Переграли
  • Неестетично, вульгарно. Вокал слабенький. Таке собі

Зазначимо, що в одному зі своїх інтерв'ю Соловій згадувала, що виросла на піснях Ірини Білик, які надихнули її мріяти про кар'єру співачки.

У березні цього року зірка вперше виконала пісню "А я пливу" на одному з концертів свого туру з дозволу самої артистки.

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Ірина БіликХристина СоловійЗірки шоу-бізнесу