Христину Соловій захейтили за "вульгарні" танці під час виступу з Іриною Білик

Днями співачка Христина Соловій стала запрошеною гостею на сольному концерті Ірини Білик. Виконавиці виступили на одній сцені, однак далеко не всі оцінили їхній номер.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram авторки хіта "Тримай".

Так, у галереї V'YAVA у Києві артистки виконали для глядачів пісню Білик "А я пливу".

Христина зізналася, що завжди мріяла заспівати на одній сцені з Іриною. Також вона поділилася роликом з їхнього виступу.

"Моя ікона і я. Мрія збулася", - підписала відео співачка.

Реакція юзерів

Далеко не всім сподобався номер Соловій і Білик. Зокрема, глядачі звернули увагу на танці Христини, які, на думку деяких, є неестетичними і вульгарними.

Крінжометр зламано

Пісня гарна,але навіщо псувати такими не естетичними рухами?

Христини рухи, якісь не суразні. Просто було огидно дивитись

Вибачте, але це виглядає вульгарно. Переграли

Неестетично, вульгарно. Вокал слабенький. Таке собі

Зазначимо, що в одному зі своїх інтерв'ю Соловій згадувала, що виросла на піснях Ірини Білик, які надихнули її мріяти про кар'єру співачки.

У березні цього року зірка вперше виконала пісню "А я пливу" на одному з концертів свого туру з дозволу самої артистки.