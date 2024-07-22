Христину Соловій захейтили за "вульгарні" танці під час виступу з Іриною Білик
Днями співачка Христина Соловій стала запрошеною гостею на сольному концерті Ірини Білик. Виконавиці виступили на одній сцені, однак далеко не всі оцінили їхній номер.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram авторки хіта "Тримай".
Так, у галереї V'YAVA у Києві артистки виконали для глядачів пісню Білик "А я пливу".
Христина зізналася, що завжди мріяла заспівати на одній сцені з Іриною. Також вона поділилася роликом з їхнього виступу.
"Моя ікона і я. Мрія збулася", - підписала відео співачка.
Реакція юзерів
Далеко не всім сподобався номер Соловій і Білик. Зокрема, глядачі звернули увагу на танці Христини, які, на думку деяких, є неестетичними і вульгарними.
- Крінжометр зламано
- Пісня гарна,але навіщо псувати такими не естетичними рухами?
- Христини рухи, якісь не суразні. Просто було огидно дивитись
- Вибачте, але це виглядає вульгарно. Переграли
- Неестетично, вульгарно. Вокал слабенький. Таке собі
Зазначимо, що в одному зі своїх інтерв'ю Соловій згадувала, що виросла на піснях Ірини Білик, які надихнули її мріяти про кар'єру співачки.
У березні цього року зірка вперше виконала пісню "А я пливу" на одному з концертів свого туру з дозволу самої артистки.