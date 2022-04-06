"Храни вас Господь": военные РФ поразили цинизмом, извиняясь за убийства людей в записках

В освобожденной от оккупантов Бородянке жители сообщают об особом цинизме военных РФ, которые жили в их квартирах и домах и убивали.
Так, в распоряжении Styler появились фотографии от местных жителей, в доме которых побывал враг.
Оккупанты оставили после себя записку такого содержания.
"Спасибо большое за уют в вашем доме. Извините за дверь и огород. Спасибо за еду. Храни вас Господь. С любовью из России", - гласит записка, оставленная на столе оккупированного ими дома.
"Извините за забор и участок", - написали оккупанты на дверях.
Украинцы просто поражены таким уровнем цинизма. Уже ни для кого не секрет, какие зверства творили российские военные в Киевской области. Они мародерили, убивали, насиловали, оставляя после себя выженную землю.
Как мы ранее писали, жительница Бучи рассказала, как оккупанты "освобождали" ее семью.
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