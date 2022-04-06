"Храни вас Господь": военные РФ поразили цинизмом, извиняясь за убийства людей в записках

Оккупанты оставили после себя записку такого содержания.

"Спасибо большое за уют в вашем доме. Извините за дверь и огород. Спасибо за еду. Храни вас Господь. С любовью из России", - гласит записка, оставленная на столе оккупированного ими дома.

Также на дверях жилища в Бородянке выцарапаны извинения.

"Извините за забор и участок", - написали оккупанты на дверях.

Украинцы просто поражены таким уровнем цинизма. Уже ни для кого не секрет, какие зверства творили российские военные в Киевской области. Они мародерили, убивали, насиловали, оставляя после себя выженную землю.



