Хозяйка дома вышла за пару минут до аварии: в Днепре грузовик разнес жилой дом

Огромная грузовая машина приехала в жилой массив Мирное, чтобы вывезти мусор со свалки негабаритных отходов. Как рассказали очевидцы происшествия, водитель припарковал машину на склоне и вышел из кабины.

А после этого грузовой автомобиль покатился вниз по склону. Через полторы сотни метров грузовик влетел на полной скорости в частное домохозяйство.

"Машина ехала сама, без водителя. А водитель за машиной бежал. Он на ручник ее не поставил. Грохот был! Полдома завалило", - рассказала продавщица киоска, которая видела аварию.

Грузовик раздробил забор, снес часть стены и влетел внутрь двухэтажного дома. Чудом в этой аварии никто не пострадал. Хозяйка дома буквально за несколько минут до происшествия вышла в магазин в соседнем доме.

На месте происшествия работает полиция. Водитель машины сказал полиции, что поставил грузовик и на ручной тормоз, и на передачу. На момент инцидента он был абсолютно трезв.

В Днепре грузовик разнес жилой дом