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Хозяйка дома вышла за пару минут до аварии: в Днепре грузовик разнес жилой дом

Автор: Анна Шиканова

В Днепре грузовой автомобиль вдребезги разнес частный дом. Водитель забыл поставить автомобиль на ручной тормоз и ушел. Хозяйка чудом осталась жива - вышла из здания буквально за несколько минут до того, как грузовик разнес ее жилье.

Детали сообщили в сюжете ТСН.

Огромная грузовая машина приехала в жилой массив Мирное, чтобы вывезти мусор со свалки негабаритных отходов. Как рассказали очевидцы происшествия, водитель припарковал машину на склоне и вышел из кабины.

А после этого грузовой автомобиль покатился вниз по склону. Через полторы сотни метров грузовик влетел на полной скорости в частное домохозяйство.

"Машина ехала сама, без водителя. А водитель за машиной бежал. Он на ручник ее не поставил. Грохот был! Полдома завалило", - рассказала продавщица киоска, которая видела аварию.

Грузовик раздробил забор, снес часть стены и влетел внутрь двухэтажного дома. Чудом в этой аварии никто не пострадал. Хозяйка дома буквально за несколько минут до происшествия вышла в магазин в соседнем доме.

На месте происшествия работает полиция. Водитель машины сказал полиции, что поставил грузовик и на ручной тормоз, и на передачу. На момент инцидента он был абсолютно трезв.

В Днепре грузовик разнес жилой дом

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Киев-Одесса паломники-хасиды попали в смертельное ДТП.

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