Не хотів нікого обирати: Терен зробив відверте зізнання про фінал "Холостяка" (відео)

Яким міг бути фінал "Холостяка"

"Скажу відверто, що був момент коли ми розмовляли про те, щоб нікого не обрати. Я сказав, що це про чесність, давайте! Якщо ми цей сезон робимо соціальним і чесним, то вийдемо з такою комунікацією... Реально, за два місяці, навіть хоч би там було 100 дівчат, нікого не обрати - це нормально", - зізнався Терен.

Втім, Олександр не став відмовлятися від власних слів про те, що у нього була симпатія до учасниць. Хоча й цього, визнав ветеран, було недостатньо для стосунків.

"Звичайно, але це ж не означає, що я готовий будувати з кимось із них стосунки. Так, є хороші дівчата і, безумовно, ті дівчата, з якими я попрощався - немає ніяких до них образ чи претензій. Вони всі хороші, дійсно, і з ними можна, наприклад, дружити в житті. Але чи готовий я будувати з ними стосунки - ні", - пояснив Олександр.

Терен пояснив, чому обрав Інну (скріншот)

Терен також зазначив, що не хотів нікого обманювати. Просто він вирішив спробувати все ж обрати учасницю в фіналі. І, як відомо, переможницею "Холостяка" стала Інна, але потім вони зі скандалом оголосили про кінець стосунків.

"З кимось я відчував якісь там теми близькі, погляди спільні. З кимось просто було приємно, наприклад, енергетично чи навіть просто приємно спілкуватись як з людиною, з жінкою", - розповів Будько.

"Але обманювати себе і обманювати купу людей, і розуміти, що за цим потягнеться дуже багато всього - не дуже хотілося. Але, все ж таки, я подумав, що можна спробувати і, можливо, щось з цього вийде", - резюмував він.