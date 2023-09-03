Хотіла схуднути: 32-річна мати чотирьох дітей померла з голоду після операції на шлунку

Хвороба закрила шлях до тренувань

Шеннон Брауз дуже хотіла схуднути, і для цього вона займалася спеціальними вправами з особистим тренером. Тренування давали добрий результат, і вона змогла позбутися кількох кілограмів.

Проте жінці поставили діагноз міопатія, що призвело до припинення тренувань та обмеження рухливості. Тому Шеннон ухвалила непросте рішення - вона поїхала до іншої країни, щоб зробити операцію на шлунку.

"Смерть дружини зруйнувала душу нашої родини. Вона добре справлялася з персональними тренуваннями, а потім, після COVID, у неї розвинулася міопатія. Їй довелося припинити тренування, і вона була практично прикута до дому. Її непокоїла рухливість", - розповів чоловік Дон для Belfast Live.

Операція перетворила життя на пекло

Він додав, що в операцію на шлунку Шеннон зробила у лютому минулого року. Через кілька тижнів після цього її стан почав погіршуватися.

Спочатку з'явилося блювання, потім почалися проблеми з харчуванням - вона не могла їсти тверду їжу. А останні місяці просто перетворилися на пекло - у неї згнили зуби та випало волосся.

"Вона їла тільки воду з каструлі з локшиною. У неї були судоми та біль, і її рвало так сильно, що зуби гнили від кислоти у шлунку. Ми не знали, що цього дійде. У нас з'являлася надія, що коли вона спробує з'їсти ще трохи, але потім все поверталося на круги свої. Вона взагалі не могла переносити тверду їжу. Це тривало 17 або 18 місяців", - розповів Дон.

Національна служба охорони здоров'я Британії зазначає, що є величезні ризики через такі операції. Після них у пацієнтів безліч побічних ефектів - утруднення ковтання, блювання та в деяких випадках - смерть.

"Я хочу, щоб усі знали, проводили дослідження та знали, який ризик несуть такі операції. Ви ризикуєте і кожен може побачити хороші відгуки про такі операції, але є й погані. Після операції вами ніхто не займатиметься, вас посадять у літак, і ви відлетите. І далі будете самі по собі", - додав чоловік загиблої жінки.

Органи просто почали відмовляти

У серпні стан жінки настільки погіршився, що її підключили до апарату життєзабезпечення у лікарні Альтнагельвін у Деррі. 25 серпня вона померла від поліорганної недостатності.

"Її печінка, легені та нирки почали наповнюватись рідиною, а потім серце відмовило. У лікарні у неї зі шлунка витягли шість літрів рідини", - додав Дон.

Без матері залишилося четверо дітей

У Шеннон залишилося четверо дітей - 14-річний хлопчик, близнюки 7 років та молодший син 5 років. Мама дітей померла за кілька днів до дня народження наймолодшого сина.

Скорботна родина відзначила п'ятий день народження малюка зі свічками та тортом під час поминок Шеннон у будинку її батьків у Креггані. Рідні намагалися пом'якшити удар для дітей.

За словами батька, старший син шокований, близнюки вже розуміють, що мама померла, а малюк поки не усвідомлює. Дон пояснив йому, що "мама тепер ангел, який живе у хмарах".