UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Хотіла хайпонути": українка, яка вірить в перемогу РФ, поплатилася за свої заяви (відео)

Українка поплатилась за свої слова щодо перемоги РФ у війні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Працівники Служби безпеки України провели бесіду із жителькою Івано-Франківська, яка вихвалялася паспортом РФ та сумнівалася у перемозі України в війні. Дівчина записала відеозвернення до українців із вибаченнями.

Відео з'явилось у Telegram-каналі "Всевидяще Око".

На ролику дівчина називає себе Гордій Тетяною Володимирівною.

Вона заявила, що "дуже шкодує", що її дії в соцмережах та заяви щодо російсько-української війни "образили стількох українців".

За її словами, вона не думала про наслідки. Як виявилось, з нею провели бесіду співробітники СБУ.

"Це була дурість з мого боку. Я просто хотіла хайпонути і не думала про наслідки. Зі мною поговорили співробітники Служби безпеки України, і я усвідомила свою помилку", - заявила дівчина.

Вона розуміє, що її відео можна розцінювати як підтримку Росії у війні, але вона "підтримує Україну" й навіть "донатила на Байрактар".

В кінці Тетяна своїм "колегам"-блогерам порадила думати над змістом контенту, який вони транслюють.

За даними каналу, дівчину відрахували з університету за інцидент.

Раніше ми повідомляли, що на конкурсі краси українку та росіянку хотіли поселити в одній кімнаті. Згодом дівчина заявила, що це хотіли зробити навмисно.

Також ми писали, що український бренд TTSWTRS вляпався в скандал через "російсько-українські" кеди.

Читайте РБК-Україна в Google News
скандалВійна в Україні