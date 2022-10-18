"Хотіла хайпонути": українка, яка вірить в перемогу РФ, поплатилася за свої заяви (відео)

На ролику дівчина називає себе Гордій Тетяною Володимирівною.

Вона заявила, що "дуже шкодує", що її дії в соцмережах та заяви щодо російсько-української війни "образили стількох українців".

За її словами, вона не думала про наслідки. Як виявилось, з нею провели бесіду співробітники СБУ.

"Це була дурість з мого боку. Я просто хотіла хайпонути і не думала про наслідки. Зі мною поговорили співробітники Служби безпеки України, і я усвідомила свою помилку", - заявила дівчина.

Вона розуміє, що її відео можна розцінювати як підтримку Росії у війні, але вона "підтримує Україну" й навіть "донатила на Байрактар".

В кінці Тетяна своїм "колегам"-блогерам порадила думати над змістом контенту, який вони транслюють.

За даними каналу, дівчину відрахували з університету за інцидент.