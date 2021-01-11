Хотелось плакать: больница Днепра для детей с коронавирусом шокирует даже стойких

В Днепре детей с коронавирусом госпитализируют в больницу №6. Родители рассказывают, что в медучреждении давно не было ремонта, мебель, окна и двери просто рассыпаются от ветхости и старости.

Как рассказала жительница Днепра Елена Васильева, она оказалась в этой больнице со своим ребенком, у которого диагностировали COVID-19. Женщина отметила, что к работе медиков у нее нет претензий – они стараются, как могут. А вот условия размещения для больных деток – ее очень шокировали.

"Так сложилась ситуация, что сыночек заболел ковидом. И пришлось обратиться за помощью в больницу. Приехали сами, без скорой, в 6-ю детскую, что на проспекте Петровского. К врачам претензий нет. Они выполняют свою работу хорошо, в силу своих возможностей. Скорее к организации лечебного процесса. Как так, что в выходной день почти один врач? Он же и на приемном покое, он же на обходах. Поэтому время утреннего обхода начиналось после обеда. И если вашему ребенку станет хуже, то в эту минуту к вам на помощь никто не примчится", - написала женщина в сообществе "12 квартал Днепра" в Facebook.

Она рассказала, что условия в палатах жуткие и в первые минуты ей захотелось заплакать и сбежать из больницы.

"Теперь про условия больницы для детей. Когда нас подвели к боксу – уже хотелось убежать. Сам бокс…хотелось плакать. Двери в бокс – такие были у моей бабушки в селе, в сарае, где она хранила уголь. Старое все: окна, пол, туалетная комната, кровати с обвисшими сетками, подушкой можно убить, там родилось, жило, умерло и разложилось не одно поколение перьевых клещей, матрасы записанные, закаканные, забитые. И тут лечат наших деток. Я сама не один раз лежала в больнице и понимаю, что состояние наших больниц оставляет желать лучшего, но эти боксы – худшее, что я видела", - призналась Васильева.

Она добавила, что все необходимое ей родные привезли из дома, в том числе и манеж для малыша, так как в больничную кроватку ей посадить ребенка было просто страшно.

Фото: Елена Васильева

Напомним, ранее мы писали о том, что COVID-19 может вызвать у детей страшную болезнь.

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