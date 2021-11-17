Не хотела выходить: в Харькове мужчина избил женщину в трамвае (видео)

"Мужчина вроде как военный, предъявлял ксиву, свои действия аргументировал тем, что он не для того воевал, чтобы такое быдло так себя вело", - говорится в сообщении.

На видео видно, как он схватил женщину и говорит ей, чтобы она выходила. При этом она сильно начала кричать, чтобы он отошел от нее.

Агрессивно настроенного мужчину вроде как хотел успокоить другой пассажир, но его действия были не убедительны. Другие же просто смотрели. Один парень решил пересесть подальше.

Видео состоит из двух частей, и на второй видно, что мужчина с женщиной уже вышли из трамвая и стоят на улице. При этом мужчина нанес потерпевшей удар рукой по лицу.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.