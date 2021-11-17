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Не хотела выходить: в Харькове мужчина избил женщину в трамвае (видео)

Новина українською →
Харьков, Среда 17 ноября 2021 20:27
Не хотела выходить: в Харькове мужчина избил женщину в трамвае (видео) Коллаж РБК-Украина: в харьковском трамвае мужчина избил женщину
Автор: Роман Мирончук

В Харькове мужчина избил женщину в трамвае. Конфликт начался из-за того, что женщина ехала по удостоверению, и когда кондуктор попросил предъявить удостоверение, она отказала. Ее попросили покинуть салон, но она отказалась выходить, и тогда вмешался мужчина.

Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Мужчина вроде как военный, предъявлял ксиву, свои действия аргументировал тем, что он не для того воевал, чтобы такое быдло так себя вело", - говорится в сообщении.

На видео видно, как он схватил женщину и говорит ей, чтобы она выходила. При этом она сильно начала кричать, чтобы он отошел от нее.

Агрессивно настроенного мужчину вроде как хотел успокоить другой пассажир, но его действия были не убедительны. Другие же просто смотрели. Один парень решил пересесть подальше.

Видео состоит из двух частей, и на второй видно, что мужчина с женщиной уже вышли из трамвая и стоят на улице. При этом мужчина нанес потерпевшей удар рукой по лицу.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

  • Потребовать предъявления удостоверения может только кондуктор, контролёр или водитель. А здесь превышение полномочий пассажира;
  • Стоит ли поднимать руку на женщину?
  • Не прав никто. По той причине, что военный не имел право применять силу, а женщина должна была показать удостоверение. И все. Конфликта бы не случилось.

Напомним, в Кривом Роге пассажиры подрались за место в маршрутке.

Ранее в Киеве охранник парковки разбил голову водителю, который оставил авто "не там".

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