Хотел просто пошутить: сколько Бари Алибасов заработал на своей болезни

Вокруг отравления известного продюсера Бари Алибасова сейчас ходит много слухов. Есть подозрение, что это был определенный пиар-ход. Однако все сомнения развеял врач Алибасова и его сын, пишет издание "КП в Украине".

Врач Бари Алибасова Марият Мухина подтвердила, что продюсер действительно выпил средство для очистки труб "Крот" и назвала препараты, которые ему назначали во время лечения.

"Крот" пил, но основное его заболевание иное. Феназепам - препарат стандартный, его добавляют в капельницы при медикаментозном сне - за счет чего он там спал неделю. А вот второй препарат четко для лечения похмельного абстинентного синдрома", - объяснила Мухина.

Она отметила, что в больницу Алибасов попал абсолютно трезвым, но не исключила, что у него мог быть абстинентный синдром.

"Да, он был трезвым. Алкогольная абстиненция наступает, если человек не пьет три дня. А дальше - ломка. Алкоголь выводится в течение суток, поэтому Бари был трезвый. Но его состояние было таким, что он захотел сильно пить и схватил то, что под руку попалось. Вероятно, это был "Крот", как он говорит, или что-то еще в этом роде", - добавила врач.

Эту же информацию подтвердил и сын продюсера Бари Алибасов-младший. Он объяснил, что отец может позволить себе выпить на мероприятиях, но у него нет зависимости и даже сына он учил, как правильно употреблять алкоголь в тех ситуациях, когда отказаться от него невозможно.

"То, что папа может "накинуть" на каких-то мероприятиях, да. Ему сказали, что его печени хана, еще лет 20 назад, потому что он мог выпить всегда очень много. Но он никогда не пил не по работе. Всегда только по делу. Никогда у него не было такой проблемы, что ему нестерпимо хочется. Наоборот, мы с отцом тренировались, как НЕ пить на мероприятиях. Папа меня учил, каким образом опрокинуть рюмку так, чтобы всем показалось, что ты выпил. Или как закусить, чтобы не опьянеть. Отец - человек, который искренне старается не пить при любом удобном случае. Но из-за формата работы, безусловно, приходится. Самое главное, отец в Склиф приехал трезвый. И привязывать ситуацию с "Кротом" к алкоголю - это попытка дешевого пиара", - рассказал Бари Алибасов-младший.

Кроме того, он признался, что после отравления Алибасов появился в передаче Андрея Малахова не бесплатно и его гонорар составил около 100 тысяч долларов.

"Отец ни на одном канале никогда не появляется бесплатно, как и я. Если я на лекцию как бизнес-тренер выезжаю и у меня гонорар 7 тысяч долларов в день, то почему я должен на шоу сниматься бесплатно? Это мои расценки. А отец в несколько раз круче, чем я. У меня папа стоит в пять раз дороже, чем я. Так что возьмите мой гонорар, умножьте его в пять раз и еще умножьте на три. Приблизительно получите нужную цифру", - объяснил сын продюсера.

Бари Алибасов (фото: instagram.com/alibasov_nana)

Также он рассказал, что приехать в инвалидном кресле, а потом пройтись по студии – это была идея Бари Алибасова, так как он хотел развеселить публику.

"Говорит: "Хочу выехать на коляске. Шутить - так до конца. А дайте мне еще чего-нибудь поразбрасывать". Дали ему арбуз. Это его желание делать шоу, дарить радость людям. Отец хотел, чтобы люди смеялись, а не плакали над ним. А вместо этого кто-то решил, что он задел их чувства - обманул. Он сейчас-то еще не до конца пришел в себя. По три раза мне звонит спросить одно и то же и забывает, что звонил. Но ему уже значительно лучше. Выход на телешоу - это было исключительно отцовское желание, чтобы страна перестала над ним горевать и немножко посмеялась. Он сказал: "Хватит плакать, давайте праздник устроим, со мной все будет хорошо". И при этом на программе он еще был не до конца адекватным, что было для всех очевидно", - добавил сын Алибасова.

Напомним, ранее мы писали о том, что Бари Алибасов выгнал сына из дома и лишил его всех денег.

А также рассказывали о том, что Бари Алибасов устроил драку со своим врачом.