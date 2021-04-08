Не хотел помогать: под Кропивницким девушка до смерти избила палкой 9-летнего брата

Старшая сестра набросилась на брата, когда они вместе занимались уборкой. Она начала бить ребенка палкой по рукам и животу, а потом он потерял сознание. После этого девушка опомнилась и начала звонить родственникам.

"Пытались запустить сердце. Делали непрямой массаж. Но ребенок умер. Шансы были очень низкие. Поскольку уже после того экспертиза показала очень большой объем повреждений", - рассказала начальница отдела защиты интересов детей Кировоградской областной прокуратуры Алла Мороз.

Мать детей с ними не живет уже несколько месяцев, поскольку она со средним сыном находилась на лечении в Киеве. Родные говорят, что это несчастный случай. Жители села не могут поверить, что такое произошло.

По словам соседки, девушка помогала матери с детьми, и о ней отзывается позитивно.

Местная жительница рассказала, что сестра практически вырастила мальчика, он называл ее няней. Люди полагают, что у девушки произошел нервный срыв, поэтому она его и избила.

На учете у соцслужбы семья не находилась, проблем с полицией тоже не было.

В данный момент девушку арестовали, и ее ждет психиатрическая экспертиза. Если ее признают виновной, то ей грозит 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение. Семья наняла девушке адвоката.