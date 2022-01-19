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Хотел напугать жену: под Черниговом пьяный мужчина выпал из окна 5 этажа и чудом остался жив

Автор: Роман Мирончук

В Корюковке Черниговской области пьяный 36-летний мужчина хотел напугать жену, но что-то пошло не так и он выпал из окна 5 этажа. Врачи называют чудом, что он выжил после такого падения.

Об этом сообщает местное издание "ЧЕline".

Инцидент произошел в субботу, 15 января, около 21:00. Жители дома услышали какой-то шум за окном и потом крик о помощи. Когда они выглянули на улицу, то увидели, что возле лавочки лежит человек.

Люди сразу же вызвали бригаду скорой помощи и сообщили в полицию. Пострадавший мужчина, выпавший из окна, был в сознании. Он жаловался на боли в бедре, повреждены челюсти.

Позже у него выявили закрытую черепно-мозговую травму и закрытые переломы нижней и верхней челюстей. При этом он не скрывал, что выпивал, и это подтвердила экспертиза.

Медики уверены, что мужчина родился "в рубашке", поскольку упасть с такой высоты на мерзлую землю и остаться в живых - это похоже на чудо. Сейчас он находится в реанимации. У него много травм, но он может дышать сам.

Напомним, в Киеве из окна многоэтажки выпал полуторагодовалый мальчик. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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Черниговская область