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Не хотел надевать маску: в Запорожье пассажиры маршрутки вытолкали мужчину из салона (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Запорожье пассажиры маршрутки были крайне возмущены мужчиной, который зашел в салон и не захотел надевать маску. При этом маску ему даже предлагали свою, но он наотрез отказался. После словесной перепалки мужчину вытолкали из маршрутки.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Это Запорожье".

На видео видно, что сначала с мужчиной просто разговаривают, потом беседа перешла на повышенные тонна. Пассажир без маски задерживал маршрутку. И это не нравилось другим пассажирам.

Люди даже начали предлагать вызвать наряд полиции. После чего пассажир схватил за плечо мужчину и вытолкал его из маршрутки.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

В Запорожье пассажиры маршрутки вытолкали мужчину из салона (видео: YouTube)

Отметим, в Запорожье готовятся к усилению карантинных ограничений. После перехода региона в "красную" зону, общественным транспортом смогут пользоваться не все.

Напомним, в Харькове машинист метро избил пассажира с пивом, который не только распивал алкоголь в вагоне, но и приставал к другим пассажирам и дебоширил в салоне.

В итоге у работника подземки просто не выдержали нервы, и он решил проучить неадеквата, устроив порку. Инцидент сняли на видео пассажиры метро, и выложили его в сеть.

Мы также писали о том, что в Белой Церкви в автобусе №21 конфликт из-за маски перерос в серьезную драку, в которой принимало участие несколько человек. На место инцидента люди вызвали полицию.

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Запорожьедрака