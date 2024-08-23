Для хорошого зору та здорового кишечника. Чому варто їсти кукурудзу в качанах

Якими властивостями володіє кукурудза і чому її варто їсти?

Кукурудза - це зерно без глютену, яке має цінні поживні та корисні для здоров’я властивості, яке їдять різними способами, зокрема: у вигляді вареного в качанах, консервованого, у вигляді борошна, каші, пластівців і вафель, а також підсмаженого (попкорн).

Однак вплив різних кукурудзяних продуктів на організм залежить від способу їх обробки і типів використовуваних добавок, про що ми пишемо нижче. Найбільш цінними і рекомендованими в дієтичному харчуванні є натуральні, мінімально необроблені свіжі насіння кукурудзи - ті, які ми їмо найчастіше в сезон кукурудзи, який припадає на серпень-вересень.

Кукурудза - це зерно, фрукт чи овоч?

Звичайна кукурудза є одним із найважливіших злаків у світі, хоча з ботанічної точки зору насіння рослини є плодами, а її молоді качани можна їсти цілком як овоч.

Рослина походить з Центральної Америки і є однією з найбільш споживаних культур у світі. У багатьох країнах це основа дієти, а для людей з непереносимістю глютену це важлива заміна злаків, таких як пшениця або ячмінь (у сумішах з іншими інгредієнтами). Це також пов'язано з вівсом і рисом.

З кукурудзи виробляють багато промислових продуктів, наприклад, олію (із зародків, що містяться в її зернах), крохмаль або шкідливий для здоров’я кукурудзяний сироп або глюкозно-фруктозний сироп.

З обсмажених зерен готують популярну закуску - попкорн. Їх перемелюють на кашу і борошно, а також продають у вареному вигляді в банках і банках. Також можна купити мариновані молоді качани кукурудзи. Лікарським засобом, що використовується у фітотерапії, є "вусики", тобто кукурудзяні рильця.

Чим корисна кукурудза (фото: freepik.com)

Кукурудза підтримує здоров'я очей

Зерна кукурудзи характеризуються високим вмістом пігментів жовтого ксантофілу з групи каротиноїдів. Лютеїн і зеаксантин є попередниками пігментів жовтої макули ока, які відповідають за гострий зір (особливо при дефіциті світла). Вікова дегенерація жовтої плями (ВМД) викликає втрату зору. Високе споживання цих сполук може знизити ризик захворювання на 43%.

Кукурудза корисна для вашого кишечника

Кукурудзяна клітковина прискорює проходження їжі через травну систему, що запобігає запорам і наслідкам поглинання токсинів із невиведених залишків. Відповідні дози клітковини допомагають контролювати глікемію та захищають від серцево-судинних захворювань і деяких видів раку, особливо колоректального раку. Доведено, що вживання кукурудзи принаймні двічі на тиждень (у формі попкорну) чоловіками значно запобігає апендициту.

Кукурудза підтримує імунітет організму

Зерно кукурудзи є багатим джерелом пребіотичних сполук, які підтримують баланс мікрофлори товстої кишки. Таким чином вони покращують не лише травлення, а й роботу мозку, печінки та нирок, а також імунної системи - адже саме там знаходиться більшість імунних клітин. Здоров’я кишечника впливає на всі аспекти функціонування організму, включаючи вагу тіла.

Кукурудза має низький глікемічний індекс

Низьким глікемічним індексом вважається той, який не перевищує 55. Для варених свіжих зерен він становить GI 52, що означає, що їх споживання лише трохи підвищує рівень глюкози в крові. Це хороша новина для людей з інсулінорезистентністю та діабетом, які можуть включати певну кількість насіння в цій формі (але не в іншій формі) у свій раціон.

Додавання невеликої порції корисного жиру, наприклад, оливкової олії, додатково уповільнить перетравлення і засвоєння вуглеводів, а також дозволить організму засвоїти жиророзчинні інгредієнти, в основному каротини.

Кукурудза допомагає захиститися від розвитку діабету

Кукурудза у вигляді цільного вареного зерна - це цільнозерновий продукт із злаків. Їх споживання замість очищених має вирішальне значення для захисту від розвитку резистентності до інсуліну та діабету 2 типу (а також ожиріння). Високий вміст амілози в кукурудзяному крохмалі призводить до більш високого рівня т.зв стійкий крохмаль після термообробки та охолодження. Це зменшує кількість калорій, отриманих із зерна, і ГІ страви.

Кукурудза захищає серце і судини

Кукурудза, з’їдена з качанів, містить багато жиру із зародків. Це джерело поліненасичених жирних кислот і фітостеролів, які сприяють зниженню рівня холестерину в крові.

Вони також пригнічують його окислення, яке є елементом процесу утворення атеросклеротичних відкладень. Ще одним корисним для кровоносної системи компонентом насіння є коензим Q10 (убіхінон).