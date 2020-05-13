Хороший признак: инфекционист рассказал о диарее при коронавирусе

Коронавирус 2020 может вызвать диарею (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может вызвать диарею, но не стоит паниковать

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 16 425 человек. Изначально считалось, что инфекция поражает только легкие, но потом стало ясно, что под удар могут попасть чуть ли не все органы. Почти у половины больных COVID-19 возникали проблемы с кишечником, у них была диарея, тошнота и рвота.

Ели при коронавирусе у человека появляется диарея, то это хороший признак, потому что организм сам очищается и освобождается от вируса. Об этом впервые рассказали китайские врачи.

Выздоровление пациента во многом определяется состоянием его иммунной системы. При этом в кишечнике находится около 70% иммуномодулирующих клеток. Об этом рассказал врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Виталий Янченко в интервью "Фактам ".

В тонком кишечнике местный иммунитет формируют В-лимфоциты, а в эпителии толстого кишечника содержатся Т-лимфоциты. Вместе они составляют лимфатический аппарат кишечника.

После того как лимфоциты встречаются с вирусом, они попадают в общую лимфатическую систему, потом в общий грудной проток, а за тем - в кровь. При этом лимфоциты передают информацию о вирусе всем органам и системам.

После этого обученные защитные клетки с током крови попадают в кишечник, где уничтожают антигены коронавируса. При этом процессе у человека часто появляется диарея, которая помогает очистить организм.

У тех больных, у которых проявляется расстройство кишечника, переносят коронавирусную инфекцию намного легче. Дело в том, что вирусу сложнее попасть в легкие, поскольку основная масса вирусных частиц выходит из организма.

При этом важно, чтобы у человека не было дисбактериоза, поскольку нормальная кишечная флора поддерживает местный иммунитет и отражает атаки вирусов.

Напомним, что ученые назвали причину высокой смертности от коронавируса.